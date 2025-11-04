Гороскоп за картами Таро на 4 листопада 2025 року: стабільність для Козорогів і нові ідеї для Близнят

Карти Таро / © ТСН.ua

Після емоційно глибоких днів настає мить ясності. Тепер важливо не сумніватися у своїх рішеннях, а впевнено крокувати вперед. Карти Таро нагадують: стабільність і розвиток не виключають одне одного — вони йдуть поруч, коли ви дієте з вірою у власну силу.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вісімка Жезлів

Швидкий рух, новини, події, що розвиваються стрімко.

Порада: дійте рішуче — удача любить активних.

Телець — Паж Пентаклів

Нові можливості у навчанні або роботі.

Порада: не бійтеся починати з малого — це зросте у велике.

Близнята — Туз Мечів

Ясність, нове бачення, проривна ідея.

Порада: не ігноруйте осяяння — воно веде до правильного рішення.

Рак — Дев’ятка Кубків

Відчуття радості, задоволення і внутрішнього спокою.

Порада: дозвольте собі насолодитися моментом.

Лев — Лицар Жезлів

Енергія, рух, натхнення та ініціатива.

Порада: дійте сміливо, але не спалюйте сили дарма.

Діва — Десятка Мечів

Завершення важкого етапу, очищення.

Порада: відпустіть минуле — починається нова глава.

Терези — Шістка Пентаклів

Обмін енергією, підтримка, рівновага у стосунках.

Порада: допомагайте, але не забувайте й приймати допомогу.

Скорпіон — Королева Жезлів

Впевненість, внутрішня сила, харизма.

Порада: проявіть себе — ваш голос має значення.

Стрілець — П’ятірка Кубків

Сум через минуле, але поруч — нові можливості.

Порада: не дивіться назад — те, що втрачено, не потрібно.

Козоріг — Імператор

Стабільність, контроль, впевненість у діях.

Порада: тримайте позицію — зараз важлива послідовність.

Водолій — Зірка

Надія, натхнення, світла перспектива.

Порада: вірте у свій шлях — навіть якщо поки не видно всіх кроків.

Риби — Помірність

Баланс, зцілення, внутрішня рівновага.

Порада: знайдіть свій ритм — гармонія народжується в спокої.

4 листопада 2025 року — день стабільності та оновлення. Для одних знаків він принесе чіткість і фокус, для інших — душевний спокій і натхнення. Карти Таро підказують: не женіться за швидкістю — стабільні кроки створюють довготривалий результат.

