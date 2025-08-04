Гороскоп за картами Таро на 4 серпня 2025 року: Скорпіонам варто розслабитися, а Водоліям слід опиратися проблемам

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 4 серпня 2025 року розповідає, що Рибам слід попрацювати над страхами, а Дівам - над власним розвитком.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 4 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

Ваша сила - у вашому розумі. У стосунках не ображайте другу половинку. На роботі прагніть більшого.

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ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Башта"

Очікуйте на кардинальні зміни. На роботі уникайте випробувань. У стосунках сподівайтеся на краще, але готуйтеся до гіршого.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Страшний суд"

Опирайтеся проблемам, але пам'ятайте про наслідки. У стосунках не забувайте про почуття другої половинки. На роботі рухайтеся обережно вперед.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

Урівноважте все у вашому житті. У стосунках прагніть більшого. На роботі сподівайтеся на покращення ситуації.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть обманути. У стосунках захищайте своє серце. А на роботі прагніть захисту.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Королева пентаклів"

Працюйте над власним розвитком. У стосунках дійте активно, а на роботі зрозумійте, що ви хочете насправді.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Колісниця"

Все змінюється. У стосунках вирушайте кудись разом. А на роботі очікуйте на відрядження.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. У стосунках розслабтеся та насолоджуйтеся щастям. На роботі сміливо рухайтеся вперед.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Трійка жезлів"

Час розпочати новий проєкт. У стосунках ви можете дати більше. На роботі проявіть професіоналізм.

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КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка кубків"

Минуле може стати вашим ресурсом. У стосунках обирайте розвиток. На роботі знайдіть однодумців.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Шістка жезлів"

Досягайте перемог. У стосунках опирайтеся проблемам. На роботі ви досягнете успіху.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Місяць"

Приховане може стати явним. На роботі пам'ятайте про ризики. У стосунках попрацюйте над страхами.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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