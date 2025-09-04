- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 343
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 4 вересня 2025 року: нові почуття для Овнів і стабільність — для Козорогів
4 вересня карти Таро обіцяють день гармонії та нових можливостей. Деякі знаки зможуть відкрити серце для щирих почуттів, інші — отримають шанс на фінансову стабільність і внутрішній баланс.
Новий день приносить нову енергію. 4 вересня 2025 року карти Таро підказують, що варто зосередитися на гармонії у стосунках, довірі до інтуїції та готовності відчиняти нові двері. Цей день сприятиме як емоційному розвитку, так і матеріальним починанням.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Кубків
День відкриє перед вами нові емоційні можливості. Сміливо йдіть назустріч почуттям, довіряйте серцю.
Телець — Шістка Пентаклів
Щедрість і взаємна підтримка стануть головною темою. Ви зможете знайти гармонію у стосунках.
Близнята — Лицар Жезлів
Сміливі дії та нові починання принесуть відчуття руху вперед. Не бійтеся ризикувати.
Рак — Ієрофант
День для мудрих рішень і дотримання традицій. Шукайте відповіді у перевірених шляхах.
Лев — Сонце
Енергія, оптимізм і внутрішня впевненість допоможуть вам сяяти та бути лідером.
Діва — Дев’ятка Кубків
Відчуйте радість від того, що вже маєте. День дарує задоволення і внутрішній спокій.
Терези — Справедливість
Важливо зберігати баланс у справах і стосунках. Чесність і рівновага принесуть гарний результат.
Скорпіон — Паж Кубків
Чутливість та інтуїтивні підказки можуть стати ключем до відкриттів. Прислухайтеся до знаків.
Стрілець — Туз Пентаклів
Нова цінна можливість у сфері фінансів чи роботи. День відкриває двері до матеріального зростання.
Козоріг — Десятка Пентаклів
Стабільність і надійність — сьогодні ваша тема. Сім’я та фінансові справи будуть у гармонії.
Водолій — Зірка
Оптимізм і віра в майбутнє надихатимуть вас. День обіцяє ясність і натхнення.
Риби — Двійка Пентаклів
Важливо знайти баланс між кількома завданнями. Гнучкість стане вашим ресурсом.
4 вересня 2025 року обіцяє бути світлим і гармонійним днем. Для одних знаків він стане шансом на нові почуття, для інших — на зміцнення фінансової стабільності. Головне — довіряти інтуїції та залишатися відкритими до змін.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
