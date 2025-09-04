ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 4 вересня 2025 року: нові почуття для Овнів і стабільність — для Козорогів

4 вересня карти Таро обіцяють день гармонії та нових можливостей. Деякі знаки зможуть відкрити серце для щирих почуттів, інші — отримають шанс на фінансову стабільність і внутрішній баланс.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Новий день приносить нову енергію. 4 вересня 2025 року карти Таро підказують, що варто зосередитися на гармонії у стосунках, довірі до інтуїції та готовності відчиняти нові двері. Цей день сприятиме як емоційному розвитку, так і матеріальним починанням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Кубків
    День відкриє перед вами нові емоційні можливості. Сміливо йдіть назустріч почуттям, довіряйте серцю.

  • Телець — Шістка Пентаклів
    Щедрість і взаємна підтримка стануть головною темою. Ви зможете знайти гармонію у стосунках.

  • Близнята — Лицар Жезлів
    Сміливі дії та нові починання принесуть відчуття руху вперед. Не бійтеся ризикувати.

  • Рак — Ієрофант
    День для мудрих рішень і дотримання традицій. Шукайте відповіді у перевірених шляхах.

  • Лев — Сонце
    Енергія, оптимізм і внутрішня впевненість допоможуть вам сяяти та бути лідером.

  • Діва — Дев’ятка Кубків
    Відчуйте радість від того, що вже маєте. День дарує задоволення і внутрішній спокій.

  • Терези — Справедливість
    Важливо зберігати баланс у справах і стосунках. Чесність і рівновага принесуть гарний результат.

  • Скорпіон — Паж Кубків
    Чутливість та інтуїтивні підказки можуть стати ключем до відкриттів. Прислухайтеся до знаків.

  • Стрілець — Туз Пентаклів
    Нова цінна можливість у сфері фінансів чи роботи. День відкриває двері до матеріального зростання.

  • Козоріг — Десятка Пентаклів
    Стабільність і надійність — сьогодні ваша тема. Сім’я та фінансові справи будуть у гармонії.

  • Водолій — Зірка
    Оптимізм і віра в майбутнє надихатимуть вас. День обіцяє ясність і натхнення.

  • Риби — Двійка Пентаклів
    Важливо знайти баланс між кількома завданнями. Гнучкість стане вашим ресурсом.

4 вересня 2025 року обіцяє бути світлим і гармонійним днем. Для одних знаків він стане шансом на нові почуття, для інших — на зміцнення фінансової стабільності. Головне — довіряти інтуїції та залишатися відкритими до змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

