Новий день приносить нову енергію. 4 вересня 2025 року карти Таро підказують, що варто зосередитися на гармонії у стосунках, довірі до інтуїції та готовності відчиняти нові двері. Цей день сприятиме як емоційному розвитку, так і матеріальним починанням.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Кубків

День відкриє перед вами нові емоційні можливості. Сміливо йдіть назустріч почуттям, довіряйте серцю.

Телець — Шістка Пентаклів

Щедрість і взаємна підтримка стануть головною темою. Ви зможете знайти гармонію у стосунках.

Близнята — Лицар Жезлів

Сміливі дії та нові починання принесуть відчуття руху вперед. Не бійтеся ризикувати.

Рак — Ієрофант

День для мудрих рішень і дотримання традицій. Шукайте відповіді у перевірених шляхах.

Лев — Сонце

Енергія, оптимізм і внутрішня впевненість допоможуть вам сяяти та бути лідером.

Діва — Дев’ятка Кубків

Відчуйте радість від того, що вже маєте. День дарує задоволення і внутрішній спокій.

Терези — Справедливість

Важливо зберігати баланс у справах і стосунках. Чесність і рівновага принесуть гарний результат.

Скорпіон — Паж Кубків

Чутливість та інтуїтивні підказки можуть стати ключем до відкриттів. Прислухайтеся до знаків.

Стрілець — Туз Пентаклів

Нова цінна можливість у сфері фінансів чи роботи. День відкриває двері до матеріального зростання.

Козоріг — Десятка Пентаклів

Стабільність і надійність — сьогодні ваша тема. Сім’я та фінансові справи будуть у гармонії.

Водолій — Зірка

Оптимізм і віра в майбутнє надихатимуть вас. День обіцяє ясність і натхнення.

Риби — Двійка Пентаклів

Важливо знайти баланс між кількома завданнями. Гнучкість стане вашим ресурсом.

4 вересня 2025 року обіцяє бути світлим і гармонійним днем. Для одних знаків він стане шансом на нові почуття, для інших — на зміцнення фінансової стабільності. Головне — довіряти інтуїції та залишатися відкритими до змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

