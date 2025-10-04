- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на 4 жовтня 2025 року: нові горизонти для Стрільців і гармонія для Раків
4 жовтня 2025 року карти Таро приносять енергію врівноваженості, усвідомлення та м’яких рішень. Одні знаки знайдуть спокій і гармонію, інші — відкриють нові можливості або натхнення.
Початок жовтня нагадує: щоб рухатися вперед, іноді потрібно зупинитися, відчути землю під ногами й подякувати за те, що вже є. Карти Таро на 4 жовтня вказують — сьогодні варто уникати поспіху, більше слухати інтуїцію й довіряти своєму серцю. Це день відновлення внутрішніх ресурсів перед новими звершеннями.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
Енергія і натхнення супроводжуватимуть вас. Ви можете зробити сміливий крок у новому напрямку.
Порада: не втрачайте фокусу — дійте з упевненістю.
Телець — Десятка Пентаклів
День стабільності та підтримки близьких. Ви відчуєте безпеку і задоволення від того, що маєте.
Порада: дякуйте за своє коло людей — воно ваша сила.
Близнюки — Паж Мечів
Це день спостереження й аналітики. Ви зможете побачити суть речей, якщо придивитеся уважніше.
Порада: не робіть поспішних висновків — спочатку дізнайтеся всі факти.
Рак — Десятка Кубків
Гармонія в родині або стосунках стане джерелом радості. Душевне тепло наповнить цей день.
Порада: проводьте час із тими, хто дає вам відчуття спокою.
Лев — Сонце
Яскравий і щасливий день. Успіх, увага оточення та радісні події нададуть натхнення.
Порада: діліться світлом і позитивом — це ваш природний стан.
Діва — Вісімка Пентаклів
Ваша наполегливість і уважність до деталей принесуть стабільні результати.
Порада: не бійтеся рутинних справ — саме вони створюють фундамент успіху.
Терези — Справедливість
Баланс і чесність допоможуть ухвалити правильні рішення. День сприятливий для юридичних чи офіційних справ.
Порада: довіряйте логіці, але не забувайте про серце.
Скорпіон — Вежа
День змін і раптових прозрінь. Не бійтеся — навіть руйнування відкривають шлях до чогось кращого.
Порада: приймайте все, що стається, як частину трансформації.
Стрілець — Трійка Жезлів
Нові горизонти відкриваються перед вами. Це час планування, подорожей або рішучих ідей.
Порада: мисліть масштабно — Всесвіт підтримує ваші амбіції.
Козеріг — Ієрофант
Мудрість і духовна зрілість допоможуть вам. День сприятливий для навчання, наставництва й порад.
Порада: тримайтеся своїх принципів — вони ведуть вас уперед.
Водолій — Зірка
День мрій, віри й натхнення. Ви відчуєте внутрішній спокій і ясність щодо майбутнього.
Порада: не втрачайте надії — ваші мрії мають силу реалізуватися.
Риби — Туз Кубків
Емоційне оновлення, кохання або духовне відкриття. Ви відчуєте гармонію з собою.
Порада: приймайте любов — вона ваш головний еліксир цього дня.
4 жовтня 2025 року — день, коли гармонія зустрічає натхнення. Одні знаки відчують спокій і підтримку близьких, інші — нові можливості й сили для дій. Карти Таро нагадують: у гармонії з собою народжується справжня сила.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
