Дата публікації
Астрологія
408
3 хв

Гороскоп за картами Таро на 4 жовтня 2025 року: нові горизонти для Стрільців і гармонія для Раків

4 жовтня 2025 року карти Таро приносять енергію врівноваженості, усвідомлення та м’яких рішень. Одні знаки знайдуть спокій і гармонію, інші — відкриють нові можливості або натхнення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок жовтня нагадує: щоб рухатися вперед, іноді потрібно зупинитися, відчути землю під ногами й подякувати за те, що вже є. Карти Таро на 4 жовтня вказують — сьогодні варто уникати поспіху, більше слухати інтуїцію й довіряти своєму серцю. Це день відновлення внутрішніх ресурсів перед новими звершеннями.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Лицар Жезлів
    Енергія і натхнення супроводжуватимуть вас. Ви можете зробити сміливий крок у новому напрямку.
    Порада: не втрачайте фокусу — дійте з упевненістю.

  • Телець — Десятка Пентаклів
    День стабільності та підтримки близьких. Ви відчуєте безпеку і задоволення від того, що маєте.
    Порада: дякуйте за своє коло людей — воно ваша сила.

  • Близнюки — Паж Мечів
    Це день спостереження й аналітики. Ви зможете побачити суть речей, якщо придивитеся уважніше.
    Порада: не робіть поспішних висновків — спочатку дізнайтеся всі факти.

  • Рак — Десятка Кубків
    Гармонія в родині або стосунках стане джерелом радості. Душевне тепло наповнить цей день.
    Порада: проводьте час із тими, хто дає вам відчуття спокою.

  • Лев — Сонце
    Яскравий і щасливий день. Успіх, увага оточення та радісні події нададуть натхнення.
    Порада: діліться світлом і позитивом — це ваш природний стан.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Ваша наполегливість і уважність до деталей принесуть стабільні результати.
    Порада: не бійтеся рутинних справ — саме вони створюють фундамент успіху.

  • Терези — Справедливість
    Баланс і чесність допоможуть ухвалити правильні рішення. День сприятливий для юридичних чи офіційних справ.
    Порада: довіряйте логіці, але не забувайте про серце.

  • Скорпіон — Вежа
    День змін і раптових прозрінь. Не бійтеся — навіть руйнування відкривають шлях до чогось кращого.
    Порада: приймайте все, що стається, як частину трансформації.

  • Стрілець — Трійка Жезлів
    Нові горизонти відкриваються перед вами. Це час планування, подорожей або рішучих ідей.
    Порада: мисліть масштабно — Всесвіт підтримує ваші амбіції.

  • Козеріг — Ієрофант
    Мудрість і духовна зрілість допоможуть вам. День сприятливий для навчання, наставництва й порад.
    Порада: тримайтеся своїх принципів — вони ведуть вас уперед.

  • Водолій — Зірка
    День мрій, віри й натхнення. Ви відчуєте внутрішній спокій і ясність щодо майбутнього.
    Порада: не втрачайте надії — ваші мрії мають силу реалізуватися.

  • Риби — Туз Кубків
    Емоційне оновлення, кохання або духовне відкриття. Ви відчуєте гармонію з собою.
    Порада: приймайте любов — вона ваш головний еліксир цього дня.

4 жовтня 2025 року — день, коли гармонія зустрічає натхнення. Одні знаки відчують спокій і підтримку близьких, інші — нові можливості й сили для дій. Карти Таро нагадують: у гармонії з собою народжується справжня сила.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

