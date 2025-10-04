Гороскоп за картами Таро на 4 жовтня 2025 року: нові горизонти для Стрільців і гармонія для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок жовтня нагадує: щоб рухатися вперед, іноді потрібно зупинитися, відчути землю під ногами й подякувати за те, що вже є. Карти Таро на 4 жовтня вказують — сьогодні варто уникати поспіху, більше слухати інтуїцію й довіряти своєму серцю. Це день відновлення внутрішніх ресурсів перед новими звершеннями.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Енергія і натхнення супроводжуватимуть вас. Ви можете зробити сміливий крок у новому напрямку.

Порада: не втрачайте фокусу — дійте з упевненістю.

Телець — Десятка Пентаклів

День стабільності та підтримки близьких. Ви відчуєте безпеку і задоволення від того, що маєте.

Порада: дякуйте за своє коло людей — воно ваша сила.

Близнюки — Паж Мечів

Це день спостереження й аналітики. Ви зможете побачити суть речей, якщо придивитеся уважніше.

Порада: не робіть поспішних висновків — спочатку дізнайтеся всі факти.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в родині або стосунках стане джерелом радості. Душевне тепло наповнить цей день.

Порада: проводьте час із тими, хто дає вам відчуття спокою.

Лев — Сонце

Яскравий і щасливий день. Успіх, увага оточення та радісні події нададуть натхнення.

Порада: діліться світлом і позитивом — це ваш природний стан.

Діва — Вісімка Пентаклів

Ваша наполегливість і уважність до деталей принесуть стабільні результати.

Порада: не бійтеся рутинних справ — саме вони створюють фундамент успіху.

Терези — Справедливість

Баланс і чесність допоможуть ухвалити правильні рішення. День сприятливий для юридичних чи офіційних справ.

Порада: довіряйте логіці, але не забувайте про серце.

Скорпіон — Вежа

День змін і раптових прозрінь. Не бійтеся — навіть руйнування відкривають шлях до чогось кращого.

Порада: приймайте все, що стається, як частину трансформації.

Стрілець — Трійка Жезлів

Нові горизонти відкриваються перед вами. Це час планування, подорожей або рішучих ідей.

Порада: мисліть масштабно — Всесвіт підтримує ваші амбіції.

Козеріг — Ієрофант

Мудрість і духовна зрілість допоможуть вам. День сприятливий для навчання, наставництва й порад.

Порада: тримайтеся своїх принципів — вони ведуть вас уперед.

Водолій — Зірка

День мрій, віри й натхнення. Ви відчуєте внутрішній спокій і ясність щодо майбутнього.

Порада: не втрачайте надії — ваші мрії мають силу реалізуватися.

Риби — Туз Кубків

Емоційне оновлення, кохання або духовне відкриття. Ви відчуєте гармонію з собою.

Порада: приймайте любов — вона ваш головний еліксир цього дня.

4 жовтня 2025 року — день, коли гармонія зустрічає натхнення. Одні знаки відчують спокій і підтримку близьких, інші — нові можливості й сили для дій. Карти Таро нагадують: у гармонії з собою народжується справжня сила.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

