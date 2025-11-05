Гороскоп за картами Таро на 5 листопада 2025 року: нові горизонти для Овнів і ясність для Водоліїв

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день не потребує поспіху. Події йдуть природним шляхом, і найкраще, що можна зробити — не форсувати процес. Таро підказують: уважність до деталей і чесність із собою приведуть до правильного результату. Для багатьох знаків це момент тихого, але сильного перезавантаження.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Паж Жезлів

Нове натхнення, ідея або творча іскра.

Порада: дозвольте собі захопитися — перший крок зараз дуже важливий.

Телець — Четвірка Пентаклів

Бажання утримувати контроль може уповільнювати розвиток.

Порада: послабте хватку — довіра відкриє нові можливості.

Близнята — Двійка Мечів

Ви стоїте перед вибором, але поки не готові вирішувати.

Порада: дайте ситуації трохи часу — ясність дозріє.

Рак — Туз Кубків

Нова хвиля тепла, любові чи натхнення.

Порада: прийміть те, що приходить — це дар.

Лев — Семірка Жезлів

Потрібно відстояти свої позиції.

Порада: будьте стійкими — ви впораєтесь.

Діва — Дев’ятка Мечів

Тривоги можуть перебільшувати реальність.

Порада: переключіть увагу на факти — вони допоможуть повернути спокій.

Терези — Десятка Кубків

День сімейної або емоційної гармонії.

Порада: проведіть час із тими, хто дає вам тепло.

Скорпіон — Шістка Мечів

Відхід від напружених ситуацій, рух у бік спокою.

Порада: не озирайтесь назад — майбутнє легше.

Стрілець — Король Пентаклів

Практичність і впевненість приносять результат.

Порада: опирайтеся на досвід — він веде вірно.

Козоріг — Вежа

Неочікуваний поворот або зміна структури.

Порада: прийміть трансформацію — вона звільняє місце новому.

Водолій — Туз Мечів

Чіткість, рішення, прозріння.

Порада: говоріть прямо — ваш голос сьогодні особливо точний.

Риби — П’ятірка Кубків

Меланхолія або розчарування можуть повернутися.

Порада: не зосереджуйтесь на втраті — поруч уже є нове.

5 листопада 2025 року — день, коли найкращим компасом стає інтуїція. Старі сумніви поступово розчиняються, і на їх місце приходить ясність. Таро нагадують: довіряйте собі й не бійтеся міняти напрям — зараз це доречно й вчасно.

