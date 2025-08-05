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- Астрологія
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Гороскоп за картами Таро на 5 серпня 2025 року: Ракам варто вирушити назустріч пригодам, а Овнів можуть образити
Карти Таро озвучують підказки долі.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 5 серпня 2025 року розповідає, що Дівам слід працювати над своїми емоціями, а Скорпіонів очікують нові випробування.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 5 серпня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "П'ятірка мечів"
Вас можуть образити. Тому - захищайте своє. У стосунках може бути боляче. На роботі домагайтеся свого.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Королева пентаклів"
Працюйте - та отримаєте гідний результат. На роботі розпочніть новий проєкт. А у стосунках варто домінувати.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Двійка мечів"
Ви знаєте, що робити, проте боїтеся зазирнути правді у вічі. На роботі очікуйте нові виклики, а в стосунках - випробування.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Колісниця"
Все тече - все змінюється. У стосунках вирушайте назустріч новим пригодам, а на роботі - можливі відрядження та переїзди.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Четвірка жезлів"
Зверніть увагу на документи, які підписуєте. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі дійте активніше.
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ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Король кубків"
Працюйте над своїми емоціями. У стосунках не піддавайтеся на провокації. На роботі знайдіть однодумців.
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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Зміни - не за горами. У стосунках помізкуйте над розвитком, а на роботі замисліться про запасний варіант.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "'Шістка мечів"
Попереду - нові випробування. У любові вам можуть зробити боляче. На роботі спробуйте уникнути конфліктів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз мечів"
Інтелект - ось ваша основа зброя. У стосунках спробуйте досягнути більшого. На роботі опирайтеся проблемам.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Туз кубків"
Вас переповнюють емоції, але варто навчитися з ними працювати. У стосунках прагніть більшого. На роботі дослухайтеся до голосу серця.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Десятка мечів"
Очікуйте на нові виклики. У стосунках дослухайтеся до внутрішнього голосу. А на роботі знайдіть щирих колег, які вас захистять.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Король пентаклів"
Час розвиватися. У стосунках дослухайтеся до своїх бажань. А на роботі рухайтеся вперед кар'єрними сходами.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.