Гороскоп за картами Таро на 5 жовтня 2025 року: впевненість для Левів і натхнення для Риб

Початок другого тижня жовтня несе енергію стабільності, ясності та натхнення. Карти Таро на 5 жовтня підказують: цей день допоможе побачити результати попередніх зусиль і зміцнити віру у власний шлях. Важливо не сумніватися — навіть дрібний крок сьогодні має велике значення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Нові можливості відкриваються перед вами. Це день натхнення, ідей та творчого старту.

Порада: дійте сміливо — зараз час проявити себе.

Телець — Дев’ятка Кубків

Вас наповнить почуття задоволення та гармонії. Ви зможете насолодитися тим, чого досягли.

Порада: цінуйте дрібні радощі — саме вони створюють справжнє щастя.

Близнюки — Сімка Мечів

Будьте уважні до деталей — не все навколо так, як здається. Дійте розумно й не поспішайте з довірою.

Порада: бережіть свої ідеї та не розкривайте планів передчасно.

Рак — Четвірка Кубків

Ви можете відчути емоційну втому чи апатію. Не відмовляйтеся від можливостей, які дає доля.

Порада: погляньте на ситуацію під новим кутом — рішення ближче, ніж здається.

Лев — Імператор

Ви відчуєте впевненість і контроль над подіями. Це день сили, авторитету та рішучих дій.

Порада: дійте твердо, але справедливо — і світ відповість повагою.

Діва — Шістка Пентаклів

Ви отримаєте підтримку або зможете допомогти комусь. Енергія щедрості й вдячності супроводжуватиме день.

Порада: не бійтеся просити про допомогу — баланс взаємності важливий.

Терези — Трійка Кубків

День радості, свят і приємного спілкування. Ви зможете відчути єдність і підтримку близьких.

Порада: дозвольте собі відпочити й розділити радість із друзями.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

Не здавайтеся — ви майже біля фінішу. Ваші зусилля скоро принесуть результат.

Порада: зберігайте витримку — перемога близько.

Стрілець — Колісниця

Час рішучих дій і руху вперед. Ви можете досягти мети завдяки впевненості та самоконтролю.

Порада: не відволікайтеся — тримайте курс на головне.

Козоріг — Король Пентаклів

День фінансової стабільності й практичності. Ви зможете укріпити свої позиції.

Порада: дійте розважливо — ваші рішення сьогодні вплинуть на майбутнє.

Водолій — Десятка Жезлів

Можливе відчуття перевантаження. Не беріть на себе забагато — дозвольте собі паузу.

Порада: відпочинок — не слабкість, а частина сили.

Риби — Зірка

Натхнення, віра й духовне піднесення супроводжуватимуть день. Вас чекає спокій і внутрішнє світло.

Порада: зосередьтеся на мріях — вони мають шанс здійснитися.

5 жовтня 2025 року стане днем сили, натхнення та внутрішньої впевненості. Одні знаки відчують стабільність, інші — новий поштовх до змін. Карти Таро радять: довіряйте своїм рішенням і не бійтеся діяти.

