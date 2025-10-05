ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп за картами Таро на 5 жовтня 2025 року: впевненість для Левів і натхнення для Риб

5 жовтня 2025 року карти Таро обіцяють день рішучих кроків, творчих рішень і внутрішнього відновлення. Це гарний час, щоб упевнено рухатися вперед і відчути власну силу.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок другого тижня жовтня несе енергію стабільності, ясності та натхнення. Карти Таро на 5 жовтня підказують: цей день допоможе побачити результати попередніх зусиль і зміцнити віру у власний шлях. Важливо не сумніватися — навіть дрібний крок сьогодні має велике значення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Жезлів
    Нові можливості відкриваються перед вами. Це день натхнення, ідей та творчого старту.
    Порада: дійте сміливо — зараз час проявити себе.

  • Телець — Дев’ятка Кубків
    Вас наповнить почуття задоволення та гармонії. Ви зможете насолодитися тим, чого досягли.
    Порада: цінуйте дрібні радощі — саме вони створюють справжнє щастя.

  • Близнюки — Сімка Мечів
    Будьте уважні до деталей — не все навколо так, як здається. Дійте розумно й не поспішайте з довірою.
    Порада: бережіть свої ідеї та не розкривайте планів передчасно.

  • Рак — Четвірка Кубків
    Ви можете відчути емоційну втому чи апатію. Не відмовляйтеся від можливостей, які дає доля.
    Порада: погляньте на ситуацію під новим кутом — рішення ближче, ніж здається.

  • Лев — Імператор
    Ви відчуєте впевненість і контроль над подіями. Це день сили, авторитету та рішучих дій.
    Порада: дійте твердо, але справедливо — і світ відповість повагою.

  • Діва — Шістка Пентаклів
    Ви отримаєте підтримку або зможете допомогти комусь. Енергія щедрості й вдячності супроводжуватиме день.
    Порада: не бійтеся просити про допомогу — баланс взаємності важливий.

  • Терези — Трійка Кубків
    День радості, свят і приємного спілкування. Ви зможете відчути єдність і підтримку близьких.
    Порада: дозвольте собі відпочити й розділити радість із друзями.

  • Скорпіон — Дев’ятка Жезлів
    Не здавайтеся — ви майже біля фінішу. Ваші зусилля скоро принесуть результат.
    Порада: зберігайте витримку — перемога близько.

  • Стрілець — Колісниця
    Час рішучих дій і руху вперед. Ви можете досягти мети завдяки впевненості та самоконтролю.
    Порада: не відволікайтеся — тримайте курс на головне.

  • Козоріг — Король Пентаклів
    День фінансової стабільності й практичності. Ви зможете укріпити свої позиції.
    Порада: дійте розважливо — ваші рішення сьогодні вплинуть на майбутнє.

  • Водолій — Десятка Жезлів
    Можливе відчуття перевантаження. Не беріть на себе забагато — дозвольте собі паузу.
    Порада: відпочинок — не слабкість, а частина сили.

  • Риби — Зірка
    Натхнення, віра й духовне піднесення супроводжуватимуть день. Вас чекає спокій і внутрішнє світло.
    Порада: зосередьтеся на мріях — вони мають шанс здійснитися.

5 жовтня 2025 року стане днем сили, натхнення та внутрішньої впевненості. Одні знаки відчують стабільність, інші — новий поштовх до змін. Карти Таро радять: довіряйте своїм рішенням і не бійтеся діяти.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie