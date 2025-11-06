Гороскоп за картами Таро на 6 листопада 2025 року: нові рішення для Терезів і відновлення для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

Після емоційних коливань попередніх днів 6 листопада несе стабілізацію. Події не поспішатимуть, і це добре — сьогодні важливо дати собі право відчути, подумати та побачити ситуацію без тиску. Карти показують: глибша ясність приходить у тиші.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Дев’ятка Кубків

День радості, внутрішнього комфорту та вдячності.

Порада: відзначте те, що вже вдалося — це зміцнить ваше серце.

Телець — Король Жезлів

Сила волі, фокус і впевнене керування ситуацією.

Порада: проявіть ініціативу — саме ви задаєте тон.

Близнюки — Четвірка Кубків

Може з’явитися відчуття застою або небажання діяти.

Порада: подивіться навколо уважніше — шанс поруч.

Рак — Імператриця

Піклування, творчість, емоційне розкриття.

Порада: дайте собі більше ніжності — це створить силу.

Лев — Лицар Пентаклів

Повільний, але впевнений прогрес у справах.

Порада: робіть стабільні кроки — результат накопичиться.

Діва — Четвірка Мечів

Пауза, відновлення, потреба у спокої.

Порада: не змушуйте себе — сьогодні ресурс у відпочинку.

Терези — Семірка Мечів

Потрібна обережність і чесність із собою.

Порада: не ухиляйтесь від істини — прозорість звільняє.

Скорпіон — Туз Пентаклів

Матеріальна можливість або новий реальний початок.

Порада: не бійтеся вкладати сили в те, що важливо надовго.

Стрілець — Двійка Жезлів

Період планування й бачення ширшої перспективи.

Порада: подумайте про майбутнє сміливіше — обрії розширюються.

Козеріг — П’ятірка Жезлів

Невеликі суперечки або внутрішній конфлікт.

Порада: виберіть не боротьбу, а ясність — це заощадить сили.

Водолій — Королева Кубків

Емоційна м’якість, інтуїтивне бачення та чутливість.

Порада: довіртеся почуттям — вони зараз точні.

Риби — Справедливість

Відновлення рівноваги, справедливі рішення або підбиття підсумків.

Порада: дійте чесно з собою — це принесе спокій.

6 листопада 2025 року — день повільного, але глибокого відновлення. Події складаються природно, якщо не тиснути на себе й інших. Таро радить: зробіть крок назад і подивіться на ситуацію з нової висоти — ясність прийде сама.

