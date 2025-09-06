Гороскоп за картами Таро на 6 вересня 2025 року: справедливість для Водоліїв і трансформація для Козерогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Зміни в картах Таро підкреслюють цінність аналізу, оновлення й чесності. Найважливіші теми: накопичення досвіду, стратегія, справедливість у стосунках та готовність до перегляду пріоритетів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз на 6 вересня 2025 року: нові карти

Овен — Вісімка Пентаклів

Детальна робота, удосконалення майстерності. День для тих, хто прагне розвитку через зосередженість та практику.

Телець — Рицар Пентаклів

Повільний, але надійний прогрес. Крок за кроком ви наближаєтесь до мети — головне не поспішати.

Близнюки — Четвірка Пентаклів

Накопичення ресурсів, прагнення безпеки. Будьте обережні з надмірним контролем — важливо не втратити гнучкість.

Рак — Імператриця

Тепло, турбота, творчість. Енергія створення — в родині або в роботі ваші дії можуть розквітнути.

Лев — Повішений

Перегляд пріоритетів, пошук нового погляду. Не протистійте паузі — іноді вона дарує рішення.

Діва — Справедливість

Чесність, баланс, справедливі рішення. Сьогодні зовнішній та внутрішній баланс допоможе знайти відповіді.

Терези — Колісниця

Контроль і напрямок. Ви можете повести справи вперед, якщо об'єднаєте волю і рішучість.

Скорпіон — Смерть

Трансформація, завершення циклу. Старе йде — простір для нового.

Стрілець — Туз Кубків

Початок емоційного потоку. Нові почуття, відкриття душі або початок творчого захоплення.

Козоріг — Повішений

Як і Левам — внутрішній перегляд. Важливо не поспішати та переосмислити ситуацію.

Водолій — Справедливість

День розв'язання важливих питань через чесність і відповідальність.

Риби — Вісімка Кубків

Залишити те, що більше не надихає. Внутрішній шлях тягне вперед, і варто до нього прислухатися.

6 вересня 2025 року — це день концентрації, відповідальності та внутрішніх рішень. Карти вказують на важливість балансу між накопиченням і відпусканням, структури і оновлення. Сміливо приймайте зміни — саме вони відкривають двері до нового.

