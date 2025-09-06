ТСН у соціальних мережах

Астрологія
403
2 хв

Гороскоп за картами Таро на 6 вересня 2025 року: справедливість для Водоліїв і трансформація для Козерогів

6 вересня 2025 року карти Таро закликають до відвертості, відповідальності та рішучості. Це день, коли внутрішні ресурси, баланс і вдумливий підхід стануть джерелом сили й нових початків.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Зміни в картах Таро підкреслюють цінність аналізу, оновлення й чесності. Найважливіші теми: накопичення досвіду, стратегія, справедливість у стосунках та готовність до перегляду пріоритетів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз на 6 вересня 2025 року: нові карти

  • Овен — Вісімка Пентаклів
    Детальна робота, удосконалення майстерності. День для тих, хто прагне розвитку через зосередженість та практику.

  • Телець — Рицар Пентаклів
    Повільний, але надійний прогрес. Крок за кроком ви наближаєтесь до мети — головне не поспішати.

  • Близнюки — Четвірка Пентаклів
    Накопичення ресурсів, прагнення безпеки. Будьте обережні з надмірним контролем — важливо не втратити гнучкість.

  • Рак — Імператриця
    Тепло, турбота, творчість. Енергія створення — в родині або в роботі ваші дії можуть розквітнути.

  • Лев — Повішений
    Перегляд пріоритетів, пошук нового погляду. Не протистійте паузі — іноді вона дарує рішення.

  • Діва — Справедливість
    Чесність, баланс, справедливі рішення. Сьогодні зовнішній та внутрішній баланс допоможе знайти відповіді.

  • Терези — Колісниця
    Контроль і напрямок. Ви можете повести справи вперед, якщо об'єднаєте волю і рішучість.

  • Скорпіон — Смерть
    Трансформація, завершення циклу. Старе йде — простір для нового.

  • Стрілець — Туз Кубків
    Початок емоційного потоку. Нові почуття, відкриття душі або початок творчого захоплення.

  • Козоріг — Повішений
    Як і Левам — внутрішній перегляд. Важливо не поспішати та переосмислити ситуацію.

  • Водолій — Справедливість
    День розв'язання важливих питань через чесність і відповідальність.

  • Риби — Вісімка Кубків
    Залишити те, що більше не надихає. Внутрішній шлях тягне вперед, і варто до нього прислухатися.

6 вересня 2025 року — це день концентрації, відповідальності та внутрішніх рішень. Карти вказують на важливість балансу між накопиченням і відпусканням, структури і оновлення. Сміливо приймайте зміни — саме вони відкривають двері до нового.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

