- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 271
- Час на прочитання
- 3 хв
Гороскоп за картами Таро на 6 жовтня 2025 року: гармонія для Терезів і нові можливості для Близнят
6 жовтня 2025 року карти Таро обіцяють день внутрішнього балансу, натхнення та відкриттів. Одні знаки знайдуть стабільність і гармонію, інші — отримають шанс на нові ідеї чи зміни, які давно назрівали.
Початок тижня несе м’яку, але глибоку енергію переосмислення. Карти Таро на 6 жовтня підказують: варто довіряти інтуїції, не поспішати з рішеннями та звернути увагу на деталі. Цей день допоможе побачити, куди спрямовувати сили, щоб отримати справжню рівновагу.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Дев’ятка Мечів
Можливі хвилювання або сумніви. Не давайте страхам керувати — більшість проблем лише у вашій уяві.
Порада: заспокойте розум, і рішення знайдеться само собою.
Телець — Шістка Кубків
День спогадів і ніжних емоцій. Ви можете зустріти людину з минулого або отримати нове розуміння старої ситуації.
Порада: пам’ятайте — минуле навчає, але не має стримувати.
Близнята — Туз Жезлів
Енергія нового початку. Ви отримаєте натхнення або шанс стартувати в новому напрямку.
Порада: не втрачайте момент — сміливо починайте.
Рак — Королева Пентаклів
День стабільності та турботи про себе і близьких. Можливі гарні новини щодо фінансів.
Порада: інвестуйте час у комфорт і затишок — це ваша сила.
Лев — П’ятірка Мечів
Можливі суперечки чи внутрішній конфлікт. Не варто змагатися — краще зберегти гідність.
Порада: відмовтеся від боротьби, яка не приносить миру.
Діва — Вісімка Кубків
Час відпустити те, що вичерпало себе. Ви готові зробити крок уперед, навіть якщо не знаєте, що буде далі.
Порада: залишаючи старе, ви звільняєте місце для нового.
Терези — Справедливість
Баланс і ясність стануть ключем до успіху. Сьогодні ви зможете ухвалити важливе, чесне рішення.
Порада: слухайте внутрішній голос — він покаже істину.
Скорпіон — Луна
День підсилює інтуїцію, але може заплутати емоції. Не вірте всьому, що бачите — шукайте глибший сенс.
Порада: покладайтеся на інтуїцію, а не на страх.
Стрілець — Колесо Фортуни
Події можуть змінитися на краще. Всесвіт готує приємні несподіванки.
Порада: приймайте зміни з відкритістю — удача на вашому боці.
Козеріг — Король Мечів
Розум і холодна логіка допоможуть навести лад у справах. Час діяти обдумано й стратегічно.
Порада: керуйте емоціями, і рішення прийдуть легко.
Водолій — Дев’ятка Кубків
Ви відчуєте гармонію, задоволення й душевний спокій. День наповнений вдячністю.
Порада: насолоджуйтеся моментом — ви це заслужили.
Риби — Паж Кубків
Нові почуття або креативні ідеї. Вас чекає емоційне оновлення.
Порада: відкрийте серце світу — він відповість теплом.
6 жовтня 2025 року — день, коли гармонія поєднується з натхненням. Одні знаки отримають спокій і ясність, інші — шанс почати новий етап. Карти Таро нагадують: довіряйте інтуїції — вона не підведе.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
