Гороскоп за картами Таро на 6 жовтня 2025 року: гармонія для Терезів і нові можливості для Близнят

6 жовтня 2025 року карти Таро обіцяють день внутрішнього балансу, натхнення та відкриттів. Одні знаки знайдуть стабільність і гармонію, інші — отримають шанс на нові ідеї чи зміни, які давно назрівали.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок тижня несе м’яку, але глибоку енергію переосмислення. Карти Таро на 6 жовтня підказують: варто довіряти інтуїції, не поспішати з рішеннями та звернути увагу на деталі. Цей день допоможе побачити, куди спрямовувати сили, щоб отримати справжню рівновагу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Дев’ятка Мечів
    Можливі хвилювання або сумніви. Не давайте страхам керувати — більшість проблем лише у вашій уяві.
    Порада: заспокойте розум, і рішення знайдеться само собою.

  • Телець — Шістка Кубків
    День спогадів і ніжних емоцій. Ви можете зустріти людину з минулого або отримати нове розуміння старої ситуації.
    Порада: пам’ятайте — минуле навчає, але не має стримувати.

  • Близнята — Туз Жезлів
    Енергія нового початку. Ви отримаєте натхнення або шанс стартувати в новому напрямку.
    Порада: не втрачайте момент — сміливо починайте.

  • Рак — Королева Пентаклів
    День стабільності та турботи про себе і близьких. Можливі гарні новини щодо фінансів.
    Порада: інвестуйте час у комфорт і затишок — це ваша сила.

  • Лев — П’ятірка Мечів
    Можливі суперечки чи внутрішній конфлікт. Не варто змагатися — краще зберегти гідність.
    Порада: відмовтеся від боротьби, яка не приносить миру.

  • Діва — Вісімка Кубків
    Час відпустити те, що вичерпало себе. Ви готові зробити крок уперед, навіть якщо не знаєте, що буде далі.
    Порада: залишаючи старе, ви звільняєте місце для нового.

  • Терези — Справедливість
    Баланс і ясність стануть ключем до успіху. Сьогодні ви зможете ухвалити важливе, чесне рішення.
    Порада: слухайте внутрішній голос — він покаже істину.

  • Скорпіон — Луна
    День підсилює інтуїцію, але може заплутати емоції. Не вірте всьому, що бачите — шукайте глибший сенс.
    Порада: покладайтеся на інтуїцію, а не на страх.

  • Стрілець — Колесо Фортуни
    Події можуть змінитися на краще. Всесвіт готує приємні несподіванки.
    Порада: приймайте зміни з відкритістю — удача на вашому боці.

  • Козеріг — Король Мечів
    Розум і холодна логіка допоможуть навести лад у справах. Час діяти обдумано й стратегічно.
    Порада: керуйте емоціями, і рішення прийдуть легко.

  • Водолій — Дев’ятка Кубків
    Ви відчуєте гармонію, задоволення й душевний спокій. День наповнений вдячністю.
    Порада: насолоджуйтеся моментом — ви це заслужили.

  • Риби — Паж Кубків
    Нові почуття або креативні ідеї. Вас чекає емоційне оновлення.
    Порада: відкрийте серце світу — він відповість теплом.

6 жовтня 2025 року — день, коли гармонія поєднується з натхненням. Одні знаки отримають спокій і ясність, інші — шанс почати новий етап. Карти Таро нагадують: довіряйте інтуїції — вона не підведе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

