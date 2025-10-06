Гороскоп за картами Таро на 6 жовтня 2025 року: гармонія для Терезів і нові можливості для Близнят

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Початок тижня несе м’яку, але глибоку енергію переосмислення. Карти Таро на 6 жовтня підказують: варто довіряти інтуїції, не поспішати з рішеннями та звернути увагу на деталі. Цей день допоможе побачити, куди спрямовувати сили, щоб отримати справжню рівновагу.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Дев’ятка Мечів

Можливі хвилювання або сумніви. Не давайте страхам керувати — більшість проблем лише у вашій уяві.

Порада: заспокойте розум, і рішення знайдеться само собою.

Телець — Шістка Кубків

День спогадів і ніжних емоцій. Ви можете зустріти людину з минулого або отримати нове розуміння старої ситуації.

Порада: пам’ятайте — минуле навчає, але не має стримувати.

Близнята — Туз Жезлів

Енергія нового початку. Ви отримаєте натхнення або шанс стартувати в новому напрямку.

Порада: не втрачайте момент — сміливо починайте.

Рак — Королева Пентаклів

День стабільності та турботи про себе і близьких. Можливі гарні новини щодо фінансів.

Порада: інвестуйте час у комфорт і затишок — це ваша сила.

Лев — П’ятірка Мечів

Можливі суперечки чи внутрішній конфлікт. Не варто змагатися — краще зберегти гідність.

Порада: відмовтеся від боротьби, яка не приносить миру.

Діва — Вісімка Кубків

Час відпустити те, що вичерпало себе. Ви готові зробити крок уперед, навіть якщо не знаєте, що буде далі.

Порада: залишаючи старе, ви звільняєте місце для нового.

Терези — Справедливість

Баланс і ясність стануть ключем до успіху. Сьогодні ви зможете ухвалити важливе, чесне рішення.

Порада: слухайте внутрішній голос — він покаже істину.

Скорпіон — Луна

День підсилює інтуїцію, але може заплутати емоції. Не вірте всьому, що бачите — шукайте глибший сенс.

Порада: покладайтеся на інтуїцію, а не на страх.

Стрілець — Колесо Фортуни

Події можуть змінитися на краще. Всесвіт готує приємні несподіванки.

Порада: приймайте зміни з відкритістю — удача на вашому боці.

Козеріг — Король Мечів

Розум і холодна логіка допоможуть навести лад у справах. Час діяти обдумано й стратегічно.

Порада: керуйте емоціями, і рішення прийдуть легко.

Водолій — Дев’ятка Кубків

Ви відчуєте гармонію, задоволення й душевний спокій. День наповнений вдячністю.

Порада: насолоджуйтеся моментом — ви це заслужили.

Риби — Паж Кубків

Нові почуття або креативні ідеї. Вас чекає емоційне оновлення.

Порада: відкрийте серце світу — він відповість теплом.

6 жовтня 2025 року — день, коли гармонія поєднується з натхненням. Одні знаки отримають спокій і ясність, інші — шанс почати новий етап. Карти Таро нагадують: довіряйте інтуїції — вона не підведе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.