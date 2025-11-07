Гороскоп за картами Таро на 7 листопада 2025 року: новий напрямок для Близнят і внутрішня рівновага для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день запрошує уповільнитися й прислухатися до того, що народжується всередині. Не треба поспішати або доводити щось силою — достатньо дозволити собі бути уважними до відчуттів. Саме вони сьогодні показують вірний крок.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Кубків

Нова хвиля натхнення або тепла в стосунках.

Порада: прийміть те, що приходить — це подарунок для серця.

Телець — Десятка Мечів

Завершення виснажливого періоду.

Порада: не тримайтеся за минуле — попереду спокійніший простір.

Близнюки — Двійка Жезлів

Пошук нового напрямку або переоцінка цілей.

Порада: дозвольте собі мріяти ширше — обмеження вже знімаються.

Рак — Королева Кубків

Чутливість і турбота стають опорою.

Порада: довіряйте своїм почуттям — вони ведуть правильно.

Лев — Сімка Жезлів

Необхідність захистити власну позицію.

Порада: стійте впевнено — ви маєте на це право.

Діва — Четвірка Мечів

Пауза та відновлення сил.

Порада: дайте собі відпочити — виснаження не допоможе.

Терези — Помірність

Стан внутрішньої рівноваги та м’якого відновлення.

Порада: робіть усе в комфортному ритмі — надлишковий поспіх не потрібен.

Скорпіон — Дев’ятка Пентаклів

Стан задоволення від своїх досягнень.

Порада: зупиніться, щоб відчути, скільки вже збудовано.

Стрілець — Лицар Кубків

Щирі прояви, відкритість у почуттях.

Порада: скажіть те, що важливо — слова зараз мають силу.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Послідовна праця приносить відчутний результат.

Порада: продовжуйте — ваш шлях формується крок за кроком.

Водолій — Король Мечів

Здатність тверезо оцінити ситуацію і визначити напрямок.

Порада: називайте речі прямо — це про зрілість.

Риби — П’ятірка Кубків

Можливі хвилини суму або спогадів.

Порада: зверніть увагу на те, що залишилося поруч, а не на те, що втрачено.

7 листопада 2025 року — це день плавного відновлення та обережного вибору. Не варто робити різкі рухи — природний ритм сам веде туди, де відчувається спокій і опора.

