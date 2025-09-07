Гороскоп за картами Таро на 7 вересня 2025 року: удача для Левів і нові почуття для Риб

Карти Таро / © ТСН.ua

Недільний день може стати важливим переломним моментом. Карти Таро на 7 вересня вказують, що енергія цього дня сприяє пошуку балансу, оновленню внутрішніх сил і здобуттю ясності. Це час, коли інтуїція та рішучість допоможуть приймати правильні рішення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Трійка Кубків

Свято, дружні зустрічі, тепла атмосфера. День сприятливий для спілкування й підтримки близьких.

Телець — Королева Пентаклів

Матеріальна стабільність і турбота. Ви зможете впевнено почуватись у фінансових питаннях і приділити увагу домашньому затишку.

Близнята — Вісімка Жезлів

Події розгортатимуться швидко. Можливі новини, листування або несподівані пропозиції.

Рак — Дев’ятка Кубків

День внутрішнього задоволення. Ви відчуєте радість і гармонію від того, що вже досягли.

Лев — Колесо Фортуни

Удача буде на вашому боці. Можливі несподівані зміни, які принесуть позитивні результати.

Діва — Четвірка Жезлів

Стабільність і відчуття дому. День підходить для родинних справ і завершення важливих процесів.

Терези — Закохані

На перший план вийдуть стосунки та вибір у них. Вам доведеться ухвалити важливе рішення серцем.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Будьте обережні з конфліктами. Краще уникати суперечок і зберігати сили для важливих справ.

Стрілець — Лицар Жезлів

Енергія і рішучість підштовхнуть вас діяти. Це день сміливих кроків і нових починань.

Козоріг — Сімка Пентаклів

Варто набратися терпіння. Ваші зусилля вже заклали фундамент, тепер головне — дочекатися результатів.

Водолій — Зірка

Надія і натхнення будуть вашим провідником. Сприятливий час для мрій і творчих ідей.

Риби — Туз Кубків

Нові почуття, щирість і відкриття серця. День може подарувати як романтичний імпульс, так і глибоке духовне переживання.

7 вересня 2025 року стане днем, коли доля підкаже нові напрями, а інтуїція допоможе знайти відповіді. Одні знаки отримають стабільність у матеріальному плані, інші — нові емоції та натхнення. Головне — залишатися відкритими до змін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

