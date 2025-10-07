Гороскоп за картами Таро на 7 жовтня 2025 року: натхнення для Дів і перемоги для Овнів

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина тижня несе світлу й рішучу енергію. Карти Таро на 7 жовтня нагадують: не варто озиратися назад — усе, що відбувається, має свій сенс. Сьогодні Всесвіт дає поштовх до самореалізації, творчості та щирих рішень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Сонце

День радості, ясності й успіху. Вас очікує приємна подія або заслужене визнання.

Порада: будьте відкриті — ваша щирість приваблює удачу.

Телець — Королева Пентаклів

Практичність і стабільність принесуть спокій. Ви можете зміцнити свої фінанси або домашню гармонію.

Порада: зосередьтеся на тому, що реально приносить задоволення.

Близнята — Вісімка Жезлів

Швидкі новини або рішення. Події набиратимуть обертів, але все складеться у вашу користь.

Порада: дійте швидко — момент вдалий.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія і тепло близьких зроблять день щасливим. Ви відчуєте емоційну рівновагу.

Порада: проведіть час із родиною або людьми, яким довіряєте.

Лев — Туз Мечів

Ясність, нові ідеї та розуміння істини. Ви зможете побачити ситуацію без ілюзій.

Порада: говоріть прямо, але з повагою — сила в щирості.

Діва — Зірка

Вас наповнить натхнення та віра у власні сили. Це день творчості та мрій.

Порада: не сумнівайтеся — Всесвіт веде вас правильним шляхом.

Терези — Ієрофант

День мудрості, стабільності та традицій. Ви можете отримати пораду, що стане орієнтиром.

Порада: слухайте свій внутрішній голос і не зраджуйте принципів.

Скорпіон — Дев’ятка Жезлів

Можливо, ви відчуєте втому, але не здавайтеся — ви на фінішній прямій.

Порада: зберігайте віру — ваша стійкість принесе перемогу.

Стрілець — Трійка Пентаклів

День співпраці й навчання. Ви зможете створити щось цінне разом з іншими.

Порада: не бійтеся ділитися ідеями — синергія зараз ключова.

Козоріг — Суд

День прозріння і перезавантаження. Ви зможете звільнитися від минулих сумнівів.

Порада: прийміть рішення серцем — настав момент оновлення.

Водолій — Колісниця

Вас очікує прорив і рух уперед. Ви відчуєте контроль над подіями та власною долею.

Порада: тримайте курс упевнено — мета близько.

Риби — Двійка Кубків

День любові, порозуміння і гармонії у стосунках. Вас можуть очікувати теплі зустрічі.

Порада: відкрийте серце — справжня близькість лікує.

7 жовтня 2025 року стане днем ясності, сили й гармонії. Для когось це час підсумків, для інших — нових початків. Карти Таро підказують: дійте з вірою в себе, і все стане на свої місця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

