Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Гороскоп за картами Таро на 7 жовтня 2025 року: натхнення для Дів і перемоги для Овнів

7 жовтня 2025 року карти Таро відкривають період ясності, натхнення й духовного зростання. Це день, коли дії з вірою у себе приносять результат, а старі сумніви поступаються місцем впевненості.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина тижня несе світлу й рішучу енергію. Карти Таро на 7 жовтня нагадують: не варто озиратися назад — усе, що відбувається, має свій сенс. Сьогодні Всесвіт дає поштовх до самореалізації, творчості та щирих рішень.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Сонце
    День радості, ясності й успіху. Вас очікує приємна подія або заслужене визнання.
    Порада: будьте відкриті — ваша щирість приваблює удачу.

  • Телець — Королева Пентаклів
    Практичність і стабільність принесуть спокій. Ви можете зміцнити свої фінанси або домашню гармонію.
    Порада: зосередьтеся на тому, що реально приносить задоволення.

  • Близнята — Вісімка Жезлів
    Швидкі новини або рішення. Події набиратимуть обертів, але все складеться у вашу користь.
    Порада: дійте швидко — момент вдалий.

  • Рак — Десятка Кубків
    Гармонія і тепло близьких зроблять день щасливим. Ви відчуєте емоційну рівновагу.
    Порада: проведіть час із родиною або людьми, яким довіряєте.

  • Лев — Туз Мечів
    Ясність, нові ідеї та розуміння істини. Ви зможете побачити ситуацію без ілюзій.
    Порада: говоріть прямо, але з повагою — сила в щирості.

  • Діва — Зірка
    Вас наповнить натхнення та віра у власні сили. Це день творчості та мрій.
    Порада: не сумнівайтеся — Всесвіт веде вас правильним шляхом.

  • Терези — Ієрофант
    День мудрості, стабільності та традицій. Ви можете отримати пораду, що стане орієнтиром.
    Порада: слухайте свій внутрішній голос і не зраджуйте принципів.

  • Скорпіон — Дев’ятка Жезлів
    Можливо, ви відчуєте втому, але не здавайтеся — ви на фінішній прямій.
    Порада: зберігайте віру — ваша стійкість принесе перемогу.

  • Стрілець — Трійка Пентаклів
    День співпраці й навчання. Ви зможете створити щось цінне разом з іншими.
    Порада: не бійтеся ділитися ідеями — синергія зараз ключова.

  • Козоріг — Суд
    День прозріння і перезавантаження. Ви зможете звільнитися від минулих сумнівів.
    Порада: прийміть рішення серцем — настав момент оновлення.

  • Водолій — Колісниця
    Вас очікує прорив і рух уперед. Ви відчуєте контроль над подіями та власною долею.
    Порада: тримайте курс упевнено — мета близько.

  • Риби — Двійка Кубків
    День любові, порозуміння і гармонії у стосунках. Вас можуть очікувати теплі зустрічі.
    Порада: відкрийте серце — справжня близькість лікує.

7 жовтня 2025 року стане днем ясності, сили й гармонії. Для когось це час підсумків, для інших — нових початків. Карти Таро підказують: дійте з вірою в себе, і все стане на свої місця.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

