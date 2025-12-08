Гороскоп за картами Таро на 8–14 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Період другої декади грудня приносить рух, пришвидшення подій та емоційні відкриття. Таро підказує, де варто зупинитися й переосмислити ситуацію, а де — діяти негайно. Цей тиждень стане вирішальним для багатьох знаків у фінансових питаннях, стосунках та робочих планах. Дізнайтеся, яку енергію обіцяють карти саме вам.

Гороскоп Таро на 8–14 грудня для кожного знака

Овен — Туз Жезлів

Новий імпульс, новий старт, новий шанс. Ви отримуєте потужний енергетичний поштовх, який варто використати для ініціатив, подач документів, запуску проєктів чи важливих розмов. Дійте рішуче — удача підтримує сміливих.

Реклама

Телець — Королева Пентаклів

Тиждень стабільності, комфорту і турботи про ресурси. Фінансові питання вирішуються вдало, є шанси на подарунок або допомогу. Добрий час для впорядкування дому й турботи про здоров’я.

Близнюки — Колесо Фортуни

Неочікувані зміни відкривають нові можливості. Події розкручуються швидше, ніж ви планували. Приймайте нові напрямки, адже фортуна на вашому боці. Поворот може бути дуже сприятливим.

Рак — Верховна Жриця

Тиждень тиші, внутрішніх відповідей і довіри до інтуїції. Не поспішайте з рішеннями. Звертайте увагу на сни, натяки й розмови, у яких між рядків приховані важливі смисли. Тримайте плани у таємниці.

Лев — Шістка Жезлів

Вас чекає перемога або важливе досягнення. Ви отримуєте підтримку, схвалення чи визнання. Це гарний час для публічних виступів, завершення проєктів і переходу на новий рівень.

Реклама

Діва — Трійка Пентаклів

Період навчання, професійного розвитку і спільної роботи. Ви можете отримати нові знання або знайти партнерів, які допоможуть рухатися вперед. Зосередженість на навичках принесе плоди.

Терези — Справедливість

Ви розставляєте все по місцях — юридично, морально, життєво. Тиждень може принести рішення у справах, підписання документів або важливу розмову. Все вирішиться чесно та на користь балансу.

Скорпіон — Король Кубків

Емоційна стабільність і мудрість керуватимуть вашими діями. Ви здатні проговорити складні моменти й відновити гармонію в стосунках. Підходящий час для творчості або психологічної роботи.

Стрілець — Вісімка Жезлів

Швидкість і динаміка. Новини, відповіді, документи або пропозиції надходять блискавично. Тиждень активних переміщень, листування та швидких рішень. Будьте готові реагувати оперативно.

Реклама

Козоріг — Дев’ятка Пентаклів

Ви отримуєте винагороду за свою працю. Відчуття стабільності, самостійності і задоволення від результатів супроводжує вас увесь тиждень. Фінансовий результат може перевершити очікування.

Водолій — Зірка

Повернення надії і натхнення. З’являються нові перспективи, оптимізм та сили планувати майбутнє. Гарний тиждень для творчості, вибудовування бачення і отримання хороших новин.

Риби — Двійка Кубків

Гармонія в парі, підтримка, нові союзи. Чудовий час для романтичних ініціатив, примирень або створення партнерств у роботі. Тиждень тепла, взаєморозуміння та довіри.

Тиждень 8–14 грудня приносить знакам активні зрушення, глибинні інсайти та важливі результати року. Одні карти дають старт новим справам, інші радять довіритися внутрішній мудрості, а деякі — обіцяють перемоги й стабільність. Слухайте власні потреби, рухайтеся у своєму темпі — і енергія Таро допоможе пройти цей період максимально ефективно.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.