Гороскоп за картами Таро на 8 липня 2025 року: Близнятам слід діяти активно, а Стрільцям варто остерігатися ворогів

Карти Таро / © ТСН.ua

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Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 липня 2025 року розповідає, що Ракам слід очікувати певних обмежень, а Дівам не варто боятися нового.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 липня 2025 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка мечів"

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Ви знаєте, що робити, але не наважуєтеся зробити перший крок. У стосунках вам можуть зробити боляче. На роботі очікуйте нових викликів.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Сімка жезлів"

Захищайте свої позиції. У стосунках проявіть характер. А на роботі продемонструйте професіоналізм.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Рухайте вперед. У любові долайте перешкоди на шляху до обраної мети. Дійте активно на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Очікуйте певних обмежень. У стосунках партнер чи партнерка можуть бути скупими. На роботі треба затягнути пояси.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Сімка кубків"

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Не женіться за всім і відразу. У любові оберіть одну ціль. На роботі варто визначити власні пріоритети.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дурень"

Перший крок - це завжди важко. У стосунках не бійтеся нового. А на роботі розпочніть новий проєкт.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Королева жезлів"

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Захищайте свої позиції. У стосунках продемонструйте пристрасть. На роботі варто активізуватися.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Двійка жезлів"

Перед вами відкриваються нові можливості. У стосунках наважтеся на перший крок. На роботі. оцініть свої можливості.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

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Час розчарувань настав. У любові не заздріть нікому. На роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Зірка"

Вам світить щаслива зоря. У стосунках рухайтеся назустріч одне одному. А на роботі спробуйте щось цікаве.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Лицар кубків"

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Замисліться над покращенням фінансового становища. У любові прислухайтеся до голосу всередині. У робочих справах довіряйте інтуїції.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дев'ятка пентаклів"

Ви досягнули чимало - дійте так і надалі. У стосунках варто розслабитися. На роботі ви досягнете успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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