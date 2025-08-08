- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 327
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на 8 серпня 2025 року: натхнення для Левів, нові почуття для Раків
Сьогодні Таро радить поєднати емоційну чуйність і рішучі кроки — для реалізації задуманого і збереження внутрішнього балансу.
Карти Таро на 8 серпня 2025 року у день “Воріт Лева” підказують, що це день прояву внутрішньої сили у поєднанні з відкритістю до змін. Інтуїція та активність — два ключі до вдалого руху вперед.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками
Овен — Колесо фортуни
Не бійтеся падінь — вони можуть стати стартовим поштовхом для нового. Прийміть зміни як шанс на зростання.
Телець — Дев’ятка кубків
Перегляньте свої бажання: чи справді це те, що потрібно? Час внести корективи всередину себе.
Близнята — Трійка мечів
Відпустіть старі образи — це відчинить шлях до емоційного очищення і нових почуттів.
Рак — Паж кубків
Ваше серце просить творчості й легкості — дозвольте собі емоційний порив.
Лев — Четвірка жезлів
Можливі розбіжності у сприйнятті теплих моментів — говоріть про те, що цінуєте.
Діва — Справедливість
Переконайтеся в повноті інформації, перш ніж робити висновки — послухайте всіх учасників.
Терези — Сонце
Спробуйте висвітлити приховане у стосунках — ясність породжує довіру.
Скорпіон — Десятка пентаклів (
В особистому — можливі тіньові моменти. Не критикуйте — будуйте нову підтримку.
Стрілець — П’ятірка пентаклів
Якщо почуваєтесь відірваним — шукайте підтримки серед близьких або давніх друзів.
Козоріг — Король кубків
Ваша емоційна стабільність сьогодні — дар для інших. Будьте виваженими, але відкритими.
Водолій — Самітник
День для тиші й інтуїції. Відведіть простір душевному наповненню.
Риби — Десятка кубків
Сімейна гармонія може здаватися втраченою — подбайте про відкритий діалог і відновлення зв’язків.
8 серпня — це день, коли внутрішня мудрість і дія мають знайти спільну мову. Карти закликають збалансувати емоції з раціональністю, слухаючи себе і довіряючи поточному потоку життя.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
