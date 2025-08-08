Гороскоп за картами Таро на 8 серпня 2025 року: натхнення для Левів, нові почуття для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Карти Таро на 8 серпня 2025 року у день “Воріт Лева” підказують, що це день прояву внутрішньої сили у поєднанні з відкритістю до змін. Інтуїція та активність — два ключі до вдалого руху вперед.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками

Овен — Колесо фортуни

Не бійтеся падінь — вони можуть стати стартовим поштовхом для нового. Прийміть зміни як шанс на зростання.

Телець — Дев’ятка кубків

Перегляньте свої бажання: чи справді це те, що потрібно? Час внести корективи всередину себе.

Близнята — Трійка мечів

Відпустіть старі образи — це відчинить шлях до емоційного очищення і нових почуттів.

Рак — Паж кубків

Ваше серце просить творчості й легкості — дозвольте собі емоційний порив.

Лев — Четвірка жезлів

Можливі розбіжності у сприйнятті теплих моментів — говоріть про те, що цінуєте.

Діва — Справедливість

Переконайтеся в повноті інформації, перш ніж робити висновки — послухайте всіх учасників.

Терези — Сонце

Спробуйте висвітлити приховане у стосунках — ясність породжує довіру.

Скорпіон — Десятка пентаклів (

В особистому — можливі тіньові моменти. Не критикуйте — будуйте нову підтримку.

Стрілець — П’ятірка пентаклів

Якщо почуваєтесь відірваним — шукайте підтримки серед близьких або давніх друзів.

Козоріг — Король кубків

Ваша емоційна стабільність сьогодні — дар для інших. Будьте виваженими, але відкритими.

Водолій — Самітник

День для тиші й інтуїції. Відведіть простір душевному наповненню.

Риби — Десятка кубків

Сімейна гармонія може здаватися втраченою — подбайте про відкритий діалог і відновлення зв’язків.

8 серпня — це день, коли внутрішня мудрість і дія мають знайти спільну мову. Карти закликають збалансувати емоції з раціональністю, слухаючи себе і довіряючи поточному потоку життя.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.