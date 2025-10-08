ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на 8 жовтня 2025 року: нові ідеї для Близнюків і гармонія для Раків

8 жовтня 2025 року карти Таро символізують оновлення, натхнення й усвідомленість. Це день, коли варто слухати інтуїцію, проявляти щирість і закладати нові наміри після енергетичного піку повні.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Після емоційно насиченого Супермісяця Всесвіт ніби дарує перепочинок — можливість упорядкувати думки, зрозуміти власні бажання й повернути внутрішній баланс. Карти Таро на 8 жовтня підказують: сьогодні важливо не бігти вперед, а діяти з натхненням і впевненістю. Це день, коли невеликі зміни можуть стати початком великого перетворення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Пентаклів
    Нові фінансові або кар’єрні можливості. День сприятливий для практичних кроків і стабільності.
    Порада: не втрачайте шанс — навіть маленьке рішення може принести великий прибуток.

  • Телець — Шістка Жезлів
    Ви отримаєте визнання або перемогу. Зусилля минулих днів принесуть відчутний результат.
    Порада: прийміть похвалу гідно — ви справді заслужили успіх.

  • Близнята — Паж Жезлів
    День натхнення, нових ідей і творчих імпульсів. Ви можете знайти цікаве рішення або почати щось нове.
    Порада: не бійтеся експериментів — сміливість відкриє двері.

  • Рак — Дев’ятка Кубків
    Вас огорне душевний спокій і вдячність. Гармонія у стосунках і відчуття задоволення від життя.
    Порада: насолоджуйтесь моментом — це справжня нагорода.

  • Лев — Король Мечів
    День логіки й чітких рішень. Ваш розум допоможе розв’язати складні питання.
    Порада: дійте раціонально, не дозволяйте емоціям керувати вами.

  • Діва — Десятка Пентаклів
    День фінансової стабільності та сімейного добробуту. Ви можете отримати підтримку від близьких.
    Порада: цінуйте те, що створили, і зміцнюйте власний фундамент.

  • Терези — Трійка Кубків
    Свято душі, радість і гармонія у спілкуванні. Добрий день для зустрічей, спільних ідей і натхнення.
    Порада: дозвольте собі радіти — легкість зараз лікує.

  • Скорпіон — Сімка Кубків
    Можлива розгубленість або ілюзії. Не поспішайте з рішеннями — перевірте, що реальне.
    Порада: не женіться за всім одразу — оберіть одне і дійте.

  • Стрілець — Дев’ятка Пентаклів
    Самодостатність і впевненість. Ви відчуєте гордість за власні досягнення.
    Порада: не применшуйте свої успіхи — ви зробили більше, ніж здається.

  • Козоріг — Імператор
    Контроль, порядок і стратегія. Ви зможете навести лад у справах і показати лідерство.
    Порада: дійте впевнено — зараз ваш час керувати ситуацією.

  • Водолій — Шістка Мечів
    Час відпустити минуле й рухатися далі. Можлива поїздка або ментальне очищення.
    Порада: не озирайтесь — попереду спокій і нові можливості.

  • Риби — Луна
    День інтуїції й м’яких рішень. Ви відчуєте потребу в спокої й самоспогляданні.
    Порада: довіряйте відчуттям — вони точніші за будь-яку логіку.

8 жовтня 2025 року — день гармонії, інтуїції й нових починань після енергетичного оновлення. Дехто знайде натхнення, інші — спокій і впевненість у власних силах. Карти Таро радять: дійте м’яко, але цілеспрямовано — це приведе до бажаного результату.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

