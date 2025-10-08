Гороскоп за картами Таро на 8 жовтня 2025 року: нові ідеї для Близнюків і гармонія для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Після емоційно насиченого Супермісяця Всесвіт ніби дарує перепочинок — можливість упорядкувати думки, зрозуміти власні бажання й повернути внутрішній баланс. Карти Таро на 8 жовтня підказують: сьогодні важливо не бігти вперед, а діяти з натхненням і впевненістю. Це день, коли невеликі зміни можуть стати початком великого перетворення.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Реклама

Овен — Туз Пентаклів

Нові фінансові або кар’єрні можливості. День сприятливий для практичних кроків і стабільності.

Порада: не втрачайте шанс — навіть маленьке рішення може принести великий прибуток.

Телець — Шістка Жезлів

Ви отримаєте визнання або перемогу. Зусилля минулих днів принесуть відчутний результат.

Порада: прийміть похвалу гідно — ви справді заслужили успіх.

Близнята — Паж Жезлів

День натхнення, нових ідей і творчих імпульсів. Ви можете знайти цікаве рішення або почати щось нове.

Порада: не бійтеся експериментів — сміливість відкриє двері.

Рак — Дев’ятка Кубків

Вас огорне душевний спокій і вдячність. Гармонія у стосунках і відчуття задоволення від життя.

Порада: насолоджуйтесь моментом — це справжня нагорода.

Лев — Король Мечів

День логіки й чітких рішень. Ваш розум допоможе розв’язати складні питання.

Порада: дійте раціонально, не дозволяйте емоціям керувати вами.

Діва — Десятка Пентаклів

День фінансової стабільності та сімейного добробуту. Ви можете отримати підтримку від близьких.

Порада: цінуйте те, що створили, і зміцнюйте власний фундамент.

Терези — Трійка Кубків

Свято душі, радість і гармонія у спілкуванні. Добрий день для зустрічей, спільних ідей і натхнення.

Порада: дозвольте собі радіти — легкість зараз лікує.

Скорпіон — Сімка Кубків

Можлива розгубленість або ілюзії. Не поспішайте з рішеннями — перевірте, що реальне.

Порада: не женіться за всім одразу — оберіть одне і дійте.

Стрілець — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і впевненість. Ви відчуєте гордість за власні досягнення.

Порада: не применшуйте свої успіхи — ви зробили більше, ніж здається.

Козоріг — Імператор

Контроль, порядок і стратегія. Ви зможете навести лад у справах і показати лідерство.

Порада: дійте впевнено — зараз ваш час керувати ситуацією.

Водолій — Шістка Мечів

Час відпустити минуле й рухатися далі. Можлива поїздка або ментальне очищення.

Порада: не озирайтесь — попереду спокій і нові можливості.

Риби — Луна

День інтуїції й м’яких рішень. Ви відчуєте потребу в спокої й самоспогляданні.

Порада: довіряйте відчуттям — вони точніші за будь-яку логіку.

8 жовтня 2025 року — день гармонії, інтуїції й нових починань після енергетичного оновлення. Дехто знайде натхнення, інші — спокій і впевненість у власних силах. Карти Таро радять: дійте м’яко, але цілеспрямовано — це приведе до бажаного результату.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Перші дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла та романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.