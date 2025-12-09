Гороскоп за картами Таро на 9 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина грудня завжди загострює потребу завершувати справи й підбивати підсумки року. Карти Таро на 9 грудня вказують на те, що цей день стане індикатором вашої готовності рухатися далі. Комусь він принесе спалахи енергії та нові плани, а комусь — важливі емоційні відповіді. Дізнайтеся, який шлях відкривається саме вам.

Прогноз Таро на 9 грудня для кожного знака

Овен — Лицар Жезлів

День активності й рішучості. Ви зробите сміливий крок або отримаєте новину, яка підштовхне до дій. Не гальмуйте — користуйтесь імпульсом моменту.

Телець — Десятка Пентаклів

Стабільний і ресурсний день. Можливе отримання грошей, підтримки родини або вирішення матеріального питання. Гарний період для покупок і планування.

Близнюки — Вісімка Мечів

Можлива внутрішня розгубленість або сумніви. Карта радить не приймати рішень під тиском страху. Подивіться на ситуацію ширше — вихід є, навіть якщо він поки не очевидний.

Рак — Королева Кубків

Емоційна м’якість, інтуїтивні підказки, важлива розмова. Сьогодні ви легко відчуваєте настрій інших і можете налагодити стосунки, які потребували турботи.

Лев — Сонце

Один із найкращих днів місяця. Успіх, хороші новини, удача в роботі та теплі стосунки. Дуже сприятливий день для прояву себе, публічності та творчості.

Діва — Паж Мечів

День нової інформації, новин або різких питань, які потребують ясності. Будьте уважними до деталей. Гарний час для навчання або збору фактів.

Терези — Двійка Пентаклів

Сьогодні треба балансувати між двома справами. Можуть з’явитися несподівані завдання, але ви добре впораєтесь. Гнучкість — ваш ключ до успіху.

Скорпіон — Башта

Раптові зміни або прозріння. Може зруйнуватися старий підхід, який давно себе вичерпав. День очищення та оновлення — не лякайтеся трансформацій.

Стрілець — Сімка Жезлів

Доведеться відстоювати позицію або захищати рішення. Енергії вистачить, щоб перемогти у суперечці чи подолати перешкоду. Головне — не здавайтеся.

Козоріг — Король Пентаклів

День структурності й стабільності. Ви знаходите вигідне рішення або отримуєте контроль над ситуацією. Вдалий час для фінансів і професійних кроків.

Водолій — Маг

Ваші дії сьогодні мають силу. Ви можете розпочати новий проєкт, вирішити складне питання або отримати важливий інсайт. Це день самореалізації та впливу.

Риби — Трійка Кубків

Радісний день, спілкування, підтримка, святковий настрій. Можливе примирення, зустріч із близькими або приємна новина. Гарний час для взаємодії з людьми.

9 грудня приносить кожному знаку свою енергію: від рішучого старту й успіху — до глибокого переосмислення та емоційної підтримки. Це день, який рухає вперед і дає підказки, як діяти далі.

