Гороскоп за картами Таро на 9 серпня 2025 року: нові початки для Дів, несподіванки для Левів
Сьогодні — повня у Водолії, яка полоняє своїм світлом та енергією оновлення й пошуку балансу між внутрішнім і зовнішнім.
Карти Таро на 9 серпня 2025 року вказують на гармонію між зрілістю та спонтанністю. Дія повинна бути усвідомлена, але пробуджена інтуїцією. Сьогоднішній день — можливість одночасної внутрішньої глибини й чіткості намірів.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз за знаками зодіаку
Овен — шістка жезлів
Потреба піклуватися про себе зростає. Відкладіть гонитву за зовнішнім визнанням — оберіть внутрішню підтримку і перезавантаження.
Телець — король пентаклів
Час стабільності й конструктиву. Зануртесь у практичне планування: фінанси, простір, ресурси — все це сьогодні під вашим контролем.
Близнята — п’ятірка мечів
Уникайте конфліктів — вони можуть не варти того. Вибачте собі й уникайте зайвого емоційного напруження.
Рак — сімка пентаклів
Ваші зусилля починають давати результати. Будьте терплячими — це лише початок щось великого.
Лев — Башта
Сьогодні — день несподіванок. Можливі сильні потрясіння, але саме вони відкриють шлях до нового розуміння.
Діва — Дурень
Нові початки наближаються. Не бійтеся ризикувати — перший крок часто веде до найцікавішого результату.
Терези — вісімка мечів
Почуття обмеженості може бути ілюзорним. Ситуація зміниться, якщо ви очистите розум і сформуєте чіткий план.
Скорпіон — п’ятірка жезлів
Конфлікти сьогодні не вороги, а каталізатори росту. Використайте напругу як інструмент — не як перешкоду.
Стрілець — четвірка пентаклів
Понад захистом — свобода. Подивіться, де ви надто затримуєтеся — відпустіть, і щось нове з’явиться.
Козоріг — Колесо Фортуни
Не опирайтеся зміні — вона несе урок і можливість. Навіть якщо здається, що «все не так як треба» — це частина великої гри.
Водолій — п’ятірка пентаклів
Відчуття браку — тимчасове. Зверніться по підтримку, не залишайтесь у тіні. Ви не одні.
Риби — Колесо Фортуни
Всесвіт відкриває нові двері. Будьте відкритими — цей день може подарувати поворот на краще.
9 серпня 2025 року — день, коли сила внутрішніх намірів підсилюється через зовнішній фокус. Це час змін, коли потрібно зберегти цілісність, але дозволити подіям вчинити свою магію.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
