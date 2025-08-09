Гороскоп за картами Таро на 9 серпня 2025 року: нові початки для Дів, несподіванки для Левів

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро на 9 серпня 2025 року вказують на гармонію між зрілістю та спонтанністю. Дія повинна бути усвідомлена, але пробуджена інтуїцією. Сьогоднішній день — можливість одночасної внутрішньої глибини й чіткості намірів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

Овен — шістка жезлів

Потреба піклуватися про себе зростає. Відкладіть гонитву за зовнішнім визнанням — оберіть внутрішню підтримку і перезавантаження.

Телець — король пентаклів

Час стабільності й конструктиву. Зануртесь у практичне планування: фінанси, простір, ресурси — все це сьогодні під вашим контролем.

Близнята — п’ятірка мечів

Уникайте конфліктів — вони можуть не варти того. Вибачте собі й уникайте зайвого емоційного напруження.

Рак — сімка пентаклів

Ваші зусилля починають давати результати. Будьте терплячими — це лише початок щось великого.

Лев — Башта

Сьогодні — день несподіванок. Можливі сильні потрясіння, але саме вони відкриють шлях до нового розуміння.

Діва — Дурень

Нові початки наближаються. Не бійтеся ризикувати — перший крок часто веде до найцікавішого результату.

Терези — вісімка мечів

Почуття обмеженості може бути ілюзорним. Ситуація зміниться, якщо ви очистите розум і сформуєте чіткий план.

Скорпіон — п’ятірка жезлів

Конфлікти сьогодні не вороги, а каталізатори росту. Використайте напругу як інструмент — не як перешкоду.

Стрілець — четвірка пентаклів

Понад захистом — свобода. Подивіться, де ви надто затримуєтеся — відпустіть, і щось нове з’явиться.

Козоріг — Колесо Фортуни

Не опирайтеся зміні — вона несе урок і можливість. Навіть якщо здається, що «все не так як треба» — це частина великої гри.

Водолій — п’ятірка пентаклів

Відчуття браку — тимчасове. Зверніться по підтримку, не залишайтесь у тіні. Ви не одні.

Риби — Колесо Фортуни

Всесвіт відкриває нові двері. Будьте відкритими — цей день може подарувати поворот на краще.

9 серпня 2025 року — день, коли сила внутрішніх намірів підсилюється через зовнішній фокус. Це час змін, коли потрібно зберегти цілісність, але дозволити подіям вчинити свою магію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

