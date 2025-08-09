ТСН у соціальних мережах

Астрологія
Гороскоп за картами Таро на 9 серпня 2025 року: нові початки для Дів, несподіванки для Левів

Сьогодні — повня у Водолії, яка полоняє своїм світлом та енергією оновлення й пошуку балансу між внутрішнім і зовнішнім.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Карти Таро на 9 серпня 2025 року вказують на гармонію між зрілістю та спонтанністю. Дія повинна бути усвідомлена, але пробуджена інтуїцією. Сьогоднішній день — можливість одночасної внутрішньої глибини й чіткості намірів.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз за знаками зодіаку

  • Овеншістка жезлів
    Потреба піклуватися про себе зростає. Відкладіть гонитву за зовнішнім визнанням — оберіть внутрішню підтримку і перезавантаження.

  • Телецькороль пентаклів
    Час стабільності й конструктиву. Зануртесь у практичне планування: фінанси, простір, ресурси — все це сьогодні під вашим контролем.

  • Близнятап’ятірка мечів
    Уникайте конфліктів — вони можуть не варти того. Вибачте собі й уникайте зайвого емоційного напруження.

  • Раксімка пентаклів
    Ваші зусилля починають давати результати. Будьте терплячими — це лише початок щось великого.

  • ЛевБашта
    Сьогодні — день несподіванок. Можливі сильні потрясіння, але саме вони відкриють шлях до нового розуміння.

  • ДіваДурень
    Нові початки наближаються. Не бійтеся ризикувати — перший крок часто веде до найцікавішого результату.

  • Терезивісімка мечів
    Почуття обмеженості може бути ілюзорним. Ситуація зміниться, якщо ви очистите розум і сформуєте чіткий план.

  • Скорпіонп’ятірка жезлів
    Конфлікти сьогодні не вороги, а каталізатори росту. Використайте напругу як інструмент — не як перешкоду.

  • Стрілецьчетвірка пентаклів
    Понад захистом — свобода. Подивіться, де ви надто затримуєтеся — відпустіть, і щось нове з’явиться.

  • КозорігКолесо Фортуни
    Не опирайтеся зміні — вона несе урок і можливість. Навіть якщо здається, що «все не так як треба» — це частина великої гри.

  • Водолійп’ятірка пентаклів
    Відчуття браку — тимчасове. Зверніться по підтримку, не залишайтесь у тіні. Ви не одні.

  • РибиКолесо Фортуни
    Всесвіт відкриває нові двері. Будьте відкритими — цей день може подарувати поворот на краще.

9 серпня 2025 року — день, коли сила внутрішніх намірів підсилюється через зовнішній фокус. Це час змін, коли потрібно зберегти цілісність, але дозволити подіям вчинити свою магію.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

