Гороскоп за картами Таро на листопад 2025 року: нові початки для Овнів і гармонія для Риб

Енергія листопада поєднує спокій осені та внутрішнє пробудження перед зимою. Після періоду затемнень і супермісяця ми входимо у фазу стабілізації: важливо не поспішати, але діяти з ясністю. Карти Таро для кожного знаку показують напрямок, у якому найкраще рухатися цього місяця.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Місяць нових ідей, рішучих дій і натхнення.

Порада: починайте те, що давно планували — зараз саме час для старту.

Телець — Ієрофант

Пошук сенсу, мудрості, глибше розуміння життя.

Порада: навчайтеся й діліться знаннями — це зміцнить вашу позицію.

Близнята — Колесо Фортуни

Неочікувані зміни, нові повороти, удача.

Порада: приймайте кожен поворот як можливість — доля веде.

Рак — Королева Кубків

Місяць емоційної глибини, турботи та натхнення.

Порада: прислухайтесь до серця — воно знає ваш напрям.

Лев — Сонце

Яскравий, продуктивний період, успіх і радість.

Порада: показуйте себе — ваші зусилля помітять.

Діва — Смерть

Трансформація, очищення, завершення старого етапу.

Порада: не бійтеся змін — звільнення відкриває двері для нового.

Терези — Помірність

Баланс, спокій і внутрішня гармонія.

Порада: не поспішайте — гармонія дає більше, ніж поспіх.

Скорпіон — Світ

Завершення циклу, внутрішнє усвідомлення, перехід на новий рівень.

Порада: святкуйте свої досягнення — ви пройшли великий шлях.

Стрілець — Маг

Час проявляти силу волі та реалізовувати потенціал.

Порада: ви маєте всі ресурси, щоб втілити задумане.

Козоріг — Дев’ятка Пентаклів

Фінансова стабільність і задоволення від результатів.

Порада: не зупиняйтеся — ви на шляху до впевненості й добробуту.

Водолій — Суд

Місяць внутрішнього пробудження, важливих рішень і переоцінки.

Порада: слухайте поклик душі — він точніше за будь-які поради.

Риби — Зірка

Надія, світло, натхнення та духовне оновлення.

Порада: довіряйте життю — цей місяць принесе віру і гармонію.

Листопад 2025 року — період духовної зрілості, внутрішнього спокою та підготовки до нового циклу. Таро показує: зміни неминучі, але вони добрі. Якщо діяти з відкритим серцем і мудрістю, цей місяць стане мостом до зростання і стабільності.

