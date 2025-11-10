Гороскоп за картами Таро на тиждень 10–16 листопада 2025 року: натхнення для Дів і нові початки для Овнів

Карти Таро / © ТСН.ua

Після напружених осінніх подій енергія цього тижня поступово вирівнюється. Це час відновлення, переосмислення та стабільних кроків уперед. Карти Таро нагадують: навіть якщо шлях ще не повністю визначений, Всесвіт підтримує тих, хто рухається щиро.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Початок нового проєкту або хвиля натхнення.

Порада: скористайтеся імпульсом — зараз можна запалити вогонь, який триватиме довго.

Телець — Дев’ятка Кубків

Відчуття задоволення, гармонії та вдячності.

Порада: дозвольте собі насолодитися тим, що вже маєте — це підживлює серце.

Близнята — Лицар Мечів

Швидкі події, необхідність діяти рішуче.

Порада: не розсіюйте сили — виберіть один напрям і тримайте курс.

Рак — П’ятірка Кубків

Можливе коротке відчуття смутку чи втрати.

Порада: не зупиняйтесь на минулому — воно вже виконало свою роль.

Лев — Сонце

Тиждень радості, натхнення, підтримки та визнання.

Порада: не приховуйте свої досягнення — поділіться світлом.

Діва — Зірка

Відновлення віри у себе та натхнення.

Порада: дивіться вперед — ваші мрії мають реальні шанси здійснитись.

Терези — Шістка Пентаклів

Баланс між тим, щоб віддавати і приймати.

Порада: допомога приходить, коли ви відкриті — не відмовляйтеся від неї.

Скорпіон — Смерть

Велике перетворення, завершення старого етапу.

Порада: прийміть зміни — вони несуть оновлення, навіть якщо зараз воно здається складним.

Стрілець — Маг

Момент сили, прояв власного потенціалу.

Порада: дійте — ви маєте всі інструменти, щоб створити бажане.

Козоріг — Ієрофант

Тиждень традицій, порядку і духовних уроків.

Порада: слухайте досвідчених — мудрість поруч із вами.

Водолій — Паж Кубків

Нова емоція, доброзичливість, почуття легкості.

Порада: довіряйте натхненню — навіть дрібниця може змінити настрій.

Риби — Колесо Фортуни

Зміна обставин, новий цикл подій.

Порада: приймайте повороти з довірою — вони ведуть до кращого.

Тиждень 10–16 листопада 2025 року стане часом глибшого розуміння себе та власного шляху. Карти Таро показують: головна сила цього періоду — у прийнятті. Не варто чинити опір подіям, навіть якщо вони несподівані. Залишайтеся відкритими — Всесвіт зараз формує нову основу для ваших кроків.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

