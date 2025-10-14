Гороскоп за картами Таро на тиждень 13–19 жовтня 2025 року: натхнення для Риб і нові перспективи для Левів

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей жовтневий тиждень несе енергію поступового оновлення. Після напруженого початку осені настає час усвідомлення — що варто залишити позаду, а що потребує вашої уваги зараз. Карти Таро підказують: усе, що відбувається, — не випадковість. Це період, коли серце й розум знаходять спільну мову, а внутрішня сила допомагає зробити мудрий вибір.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

На вас чекає тиждень лідерства та впевненості. Ви зможете упорядкувати хаос і навести лад у справах.

Порада: дійте рішуче, але з мудрістю — саме ваша стабільність надихає інших.

Телець — Сімка Пентаклів

Тиждень терпіння й очікування результатів. Ваші зусилля поступово починають приносити плоди.

Порада: не квапте події — все дозріє у свій час.

Близнята — Трійка Жезлів

На вас чекають нові можливості. Ви готові розширити горизонти й діяти стратегічно.

Порада: не бійтеся виходити за межі звичного — там росте ваша сила.

Рак — Королева Кубків

Тиждень гармонії та турботи. Ви зможете знайти душевний спокій і підтримати тих, хто поруч.

Порада: слухайте серце — воно підкаже, де справжня істина.

Лев — Колісниця

Час упевненого руху вперед. Ви відчуєте мотивацію і силу діяти без страху.

Порада: використайте цю енергію, щоб зробити важливий крок до мрії.

Діва — Вісімка Пентаклів

Тиждень праці, уважності та професійного вдосконалення.

Порада: робіть ставку на якість — навіть дрібниці мають значення.

Терези — Двійка Кубків

Тиждень гармонії у стосунках і партнерства. На вас чекає порозуміння і духовна єдність.

Порада: дійте через доброту — вона відчинить двері, де логіка безсила.

Скорпіон — Башта (Вежа)

Можливі раптові зміни чи переоцінка цінностей. Але ці потрясіння ведуть до звільнення.

Порада: не тримайтеся за старе — краще відпустити, ніж боротися з неминучим.

Стрілець — Сонце

Світлий і позитивний тиждень. Ви відчуєте ясність, легкість і натхнення.

Порада: насолоджуйтесь моментом — ваш оптимізм зараз є магнітом для удачі.

Козоріг — Король Мечів

Час раціональності та чітких рішень. Ви можете розставити все по місцях.

Порада: аналізуйте, а не емоціонуйте — логіка сьогодні ваш союзник.

Водолій — Сила

Тиждень випробувань, які покажуть, наскільки ви зросли. Ви здолаєте все завдяки спокою і доброті.

Порада: довіряйте своїй внутрішній стійкості — вона ваш найцінніший ресурс.

Риби — Зірка

Натхнення, віра та новий погляд на життя. Ви відчуєте приплив духовної енергії та творчої сили.

Порада: мрійте — цей тиждень підтримує ваші прагнення і бажання.

Тиждень від 13 до 19 жовтня 2025 року — це час гармонії між старим і новим. Одні знаки відчують потребу в дії, інші — у спокої. Але для всіх це період, коли серце стає головним компасом. Карти Таро нагадують: слухайте себе — Всесвіт уже підказує правильний напрям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

