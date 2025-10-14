- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на тиждень 13–19 жовтня 2025 року: натхнення для Риб і нові перспективи для Левів
Тиждень від 13 до 19 жовтня 2025 року обіцяє бути насиченим на події, прозріння і внутрішні відкриття. Карти Таро радять слухати інтуїцію, діяти з упевненістю та не боятися змін — саме вони відкриють шлях до нового етапу життя.
Цей жовтневий тиждень несе енергію поступового оновлення. Після напруженого початку осені настає час усвідомлення — що варто залишити позаду, а що потребує вашої уваги зараз. Карти Таро підказують: усе, що відбувається, — не випадковість. Це період, коли серце й розум знаходять спільну мову, а внутрішня сила допомагає зробити мудрий вибір.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Імператор
На вас чекає тиждень лідерства та впевненості. Ви зможете упорядкувати хаос і навести лад у справах.
Порада: дійте рішуче, але з мудрістю — саме ваша стабільність надихає інших.
Телець — Сімка Пентаклів
Тиждень терпіння й очікування результатів. Ваші зусилля поступово починають приносити плоди.
Порада: не квапте події — все дозріє у свій час.
Близнята — Трійка Жезлів
На вас чекають нові можливості. Ви готові розширити горизонти й діяти стратегічно.
Порада: не бійтеся виходити за межі звичного — там росте ваша сила.
Рак — Королева Кубків
Тиждень гармонії та турботи. Ви зможете знайти душевний спокій і підтримати тих, хто поруч.
Порада: слухайте серце — воно підкаже, де справжня істина.
Лев — Колісниця
Час упевненого руху вперед. Ви відчуєте мотивацію і силу діяти без страху.
Порада: використайте цю енергію, щоб зробити важливий крок до мрії.
Діва — Вісімка Пентаклів
Тиждень праці, уважності та професійного вдосконалення.
Порада: робіть ставку на якість — навіть дрібниці мають значення.
Терези — Двійка Кубків
Тиждень гармонії у стосунках і партнерства. На вас чекає порозуміння і духовна єдність.
Порада: дійте через доброту — вона відчинить двері, де логіка безсила.
Скорпіон — Башта (Вежа)
Можливі раптові зміни чи переоцінка цінностей. Але ці потрясіння ведуть до звільнення.
Порада: не тримайтеся за старе — краще відпустити, ніж боротися з неминучим.
Стрілець — Сонце
Світлий і позитивний тиждень. Ви відчуєте ясність, легкість і натхнення.
Порада: насолоджуйтесь моментом — ваш оптимізм зараз є магнітом для удачі.
Козоріг — Король Мечів
Час раціональності та чітких рішень. Ви можете розставити все по місцях.
Порада: аналізуйте, а не емоціонуйте — логіка сьогодні ваш союзник.
Водолій — Сила
Тиждень випробувань, які покажуть, наскільки ви зросли. Ви здолаєте все завдяки спокою і доброті.
Порада: довіряйте своїй внутрішній стійкості — вона ваш найцінніший ресурс.
Риби — Зірка
Натхнення, віра та новий погляд на життя. Ви відчуєте приплив духовної енергії та творчої сили.
Порада: мрійте — цей тиждень підтримує ваші прагнення і бажання.
Тиждень від 13 до 19 жовтня 2025 року — це час гармонії між старим і новим. Одні знаки відчують потребу в дії, інші — у спокої. Але для всіх це період, коли серце стає головним компасом. Карти Таро нагадують: слухайте себе — Всесвіт уже підказує правильний напрям.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
