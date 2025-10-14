ТСН у соціальних мережах

Гороскоп за картами Таро на тиждень 13–19 жовтня 2025 року: натхнення для Риб і нові перспективи для Левів

Тиждень від 13 до 19 жовтня 2025 року обіцяє бути насиченим на події, прозріння і внутрішні відкриття. Карти Таро радять слухати інтуїцію, діяти з упевненістю та не боятися змін — саме вони відкриють шлях до нового етапу життя.

Олена Кузьмич
Цей жовтневий тиждень несе енергію поступового оновлення. Після напруженого початку осені настає час усвідомлення — що варто залишити позаду, а що потребує вашої уваги зараз. Карти Таро підказують: усе, що відбувається, — не випадковість. Це період, коли серце й розум знаходять спільну мову, а внутрішня сила допомагає зробити мудрий вибір.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Імператор
    На вас чекає тиждень лідерства та впевненості. Ви зможете упорядкувати хаос і навести лад у справах.
    Порада: дійте рішуче, але з мудрістю — саме ваша стабільність надихає інших.

  • Телець — Сімка Пентаклів
    Тиждень терпіння й очікування результатів. Ваші зусилля поступово починають приносити плоди.
    Порада: не квапте події — все дозріє у свій час.

  • Близнята — Трійка Жезлів
    На вас чекають нові можливості. Ви готові розширити горизонти й діяти стратегічно.
    Порада: не бійтеся виходити за межі звичного — там росте ваша сила.

  • Рак — Королева Кубків
    Тиждень гармонії та турботи. Ви зможете знайти душевний спокій і підтримати тих, хто поруч.
    Порада: слухайте серце — воно підкаже, де справжня істина.

  • Лев — Колісниця
    Час упевненого руху вперед. Ви відчуєте мотивацію і силу діяти без страху.
    Порада: використайте цю енергію, щоб зробити важливий крок до мрії.

  • Діва — Вісімка Пентаклів
    Тиждень праці, уважності та професійного вдосконалення.
    Порада: робіть ставку на якість — навіть дрібниці мають значення.

  • Терези — Двійка Кубків
    Тиждень гармонії у стосунках і партнерства. На вас чекає порозуміння і духовна єдність.
    Порада: дійте через доброту — вона відчинить двері, де логіка безсила.

  • Скорпіон — Башта (Вежа)
    Можливі раптові зміни чи переоцінка цінностей. Але ці потрясіння ведуть до звільнення.
    Порада: не тримайтеся за старе — краще відпустити, ніж боротися з неминучим.

  • Стрілець — Сонце
    Світлий і позитивний тиждень. Ви відчуєте ясність, легкість і натхнення.
    Порада: насолоджуйтесь моментом — ваш оптимізм зараз є магнітом для удачі.

  • Козоріг — Король Мечів
    Час раціональності та чітких рішень. Ви можете розставити все по місцях.
    Порада: аналізуйте, а не емоціонуйте — логіка сьогодні ваш союзник.

  • Водолій — Сила
    Тиждень випробувань, які покажуть, наскільки ви зросли. Ви здолаєте все завдяки спокою і доброті.
    Порада: довіряйте своїй внутрішній стійкості — вона ваш найцінніший ресурс.

  • Риби — Зірка
    Натхнення, віра та новий погляд на життя. Ви відчуєте приплив духовної енергії та творчої сили.
    Порада: мрійте — цей тиждень підтримує ваші прагнення і бажання.

Тиждень від 13 до 19 жовтня 2025 року — це час гармонії між старим і новим. Одні знаки відчують потребу в дії, інші — у спокої. Але для всіх це період, коли серце стає головним компасом. Карти Таро нагадують: слухайте себе — Всесвіт уже підказує правильний напрям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

