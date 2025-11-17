Гороскоп за картами Таро на тиждень 17–23 листопада 2025 року: прорив для Стрільців і нові можливості для Тельців

Карти Таро / © ТСН.ua

Після напружених осінніх змін цей тиждень відкриває нову динаміку: більше структури, ясних намірів і ресурсів. Це період, коли минулі сумніви розчиняються, а прагнення до стабільності стає головною темою. Головний принцип тижня — відповідальність без перевантаження, рух без поспіху.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Тиждень самоконтролю, сили волі та впевненості.

Порада: дотримуйтеся своїх рішень — зараз час діяти системно.

Телець — Туз Пентаклів

Новий матеріальний шанс або пропозиція.

Порада: приймайте практичні кроки — це початок стабільного періоду.

Близнюки — Королева Мечів

Раціональність, мудрість і відсторонене бачення ситуації.

Порада: ухвалюйте рішення, спираючись на логіку, а не на емоції.

Рак — Дев’ятка Кубків

Тиждень вдячності, радості й внутрішнього тепла.

Порада: насолоджуйтесь моментом — саме він створює спокій.

Лев — Колесо Фортуни

Неочікувані зміни, які працюють на вас.

Порада: довіртеся потоку — життя готує приємний поворот.

Діва — Сімка Пентаклів

Час чекати результатів своєї роботи.

Порада: терпіння винагороджується — не квапте події.

Терези — Двійка Кубків

Теплі взаємини, підтримка, гармонія у стосунках.

Порада: шукайте порозуміння — зараз легше налагодити діалог.

Скорпіон — Смерть

Трансформація, завершення і перехід до нового етапу.

Порада: не бійтеся розпрощатися з тим, що більше не живе.

Стрілець — Сонце

Світла енергія, успіх, натхнення.

Порада: діліться своєю силою — вона заряджає не лише вас.

Козеріг — Вісімка Мечів

Відчуття обмежень або внутрішніх бар’єрів.

Порада: більшість рамок створені думками — дозвольте собі вийти за них.

Водолій — Трійка Пентаклів

Спільна робота, командний успіх, розвиток через партнерство.

Порада: слухайте поради — співпраця відкриє нові можливості.

Риби — Зірка

Надія, віра у краще, духовне оновлення.

Порада: довіряйте своєму шляху — навіть найменше світло веде вперед.

Тиждень 17–23 листопада 2025 року — час усвідомлених дій і спокійного прогресу. Карти Таро показують, що головне зараз — не швидкість, а якість руху. Кожен знак має шанс знайти своє місце у новому ритмі, який поєднує стабільність і розвиток.

