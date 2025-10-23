Гороскоп за картами Таро на тиждень 20–26 жовтня 2025 року: нові горизонти для Стрільців і оновлення для Скорпіонів

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей період — місток між старим і новим. Те, що не працює, поступово відходить, відкриваючи місце для внутрішніх змін і нових можливостей. Карти Таро на тиждень 20–26 жовтня наголошують: не поспішайте, дозвольте подіям визріти та слухайте свою інтуїцію. Рішення, прийняті цими днями, будуть довготривалими за ефектом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Імператор

Час навести лад у справах і взяти кермо у власні руки.

Послання карти: діяти структурно і впевнено.

Телець — Вісімка Кубків

Ви відходите від старого й рухаєтесь у бік нового досвіду.

Послання карти: не тримайтеся за те, що вас більше не наповнює.

Близнюки — Паж Жезлів

Нове натхнення, ідеї та творчі імпульси.

Послання карти: сміливо починайте — час експериментів.

Рак — Двійка Кубків

Гармонія в стосунках і глибше порозуміння.

Послання карти: партнерство зараз — джерело сили.

Лев — Сонце

Тиждень радості, тепла і самовираження.

Послання карти: будьте собою — це приносить успіх.

Діва — Шістка Пентаклів

Баланс у віддаванні та отриманні.

Послання карти: дозвольте собі приймати, а не тільки давати.

Терези — Справедливість

Час чесних рішень і відновлення внутрішньої рівноваги.

Послання карти: дійте справедливо — результат буде на вашу користь.

Скорпіон — Смерть

Сильна трансформація: завершення старого й місце для нового.

Послання карти: довіртеся процесу — очищення веде до росту.

Стрілець — Колісниця

Просування вперед, нові горизонти, рух і перемога.

Послання карти: ваша сміливість — ключ до результату.

Козоріг — Дев’ятка Пентаклів

Стабільність і задоволення від власних досягнень.

Послання карти: зупиніться й відчуйте плоди своєї праці.

Водолій — Зірка

Натхнення, надія і духовне відновлення.

Послання карти: довіряйте майбутньому — воно працює на вас.

Риби — Ієрофант

Внутрішнє зростання, мудрість, традиція, духовний пошук.

Послання карти: прислухайтесь до глибинної істини в собі.

Тиждень 20–26 жовтня 2025 року — це час очищення, внутрішнього перезавантаження і глибших усвідомлень. Деякі знаки зроблять важливі кроки вперед, інші — завершать старі історії. Головне послання карт: перш за все — чесність із собою, решта підтягнеться.

