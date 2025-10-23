- Дата публікації
Гороскоп за картами Таро на тиждень 20–26 жовтня 2025 року: нові горизонти для Стрільців і оновлення для Скорпіонів
Тиждень із 20 по 26 жовтня 2025 року принесе глибокі усвідомлення, завершення старих процесів і поступове входження в оновлену енергію. Карти Таро підказують: найголовніше — діяти чесно із собою.
Цей період — місток між старим і новим. Те, що не працює, поступово відходить, відкриваючи місце для внутрішніх змін і нових можливостей. Карти Таро на тиждень 20–26 жовтня наголошують: не поспішайте, дозвольте подіям визріти та слухайте свою інтуїцію. Рішення, прийняті цими днями, будуть довготривалими за ефектом.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Імператор
Час навести лад у справах і взяти кермо у власні руки.
Послання карти: діяти структурно і впевнено.
Телець — Вісімка Кубків
Ви відходите від старого й рухаєтесь у бік нового досвіду.
Послання карти: не тримайтеся за те, що вас більше не наповнює.
Близнюки — Паж Жезлів
Нове натхнення, ідеї та творчі імпульси.
Послання карти: сміливо починайте — час експериментів.
Рак — Двійка Кубків
Гармонія в стосунках і глибше порозуміння.
Послання карти: партнерство зараз — джерело сили.
Лев — Сонце
Тиждень радості, тепла і самовираження.
Послання карти: будьте собою — це приносить успіх.
Діва — Шістка Пентаклів
Баланс у віддаванні та отриманні.
Послання карти: дозвольте собі приймати, а не тільки давати.
Терези — Справедливість
Час чесних рішень і відновлення внутрішньої рівноваги.
Послання карти: дійте справедливо — результат буде на вашу користь.
Скорпіон — Смерть
Сильна трансформація: завершення старого й місце для нового.
Послання карти: довіртеся процесу — очищення веде до росту.
Стрілець — Колісниця
Просування вперед, нові горизонти, рух і перемога.
Послання карти: ваша сміливість — ключ до результату.
Козоріг — Дев’ятка Пентаклів
Стабільність і задоволення від власних досягнень.
Послання карти: зупиніться й відчуйте плоди своєї праці.
Водолій — Зірка
Натхнення, надія і духовне відновлення.
Послання карти: довіряйте майбутньому — воно працює на вас.
Риби — Ієрофант
Внутрішнє зростання, мудрість, традиція, духовний пошук.
Послання карти: прислухайтесь до глибинної істини в собі.
Тиждень 20–26 жовтня 2025 року — це час очищення, внутрішнього перезавантаження і глибших усвідомлень. Деякі знаки зроблять важливі кроки вперед, інші — завершать старі історії. Головне послання карт: перш за все — чесність із собою, решта підтягнеться.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
