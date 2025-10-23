ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
148
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на тиждень 20–26 жовтня 2025 року: нові горизонти для Стрільців і оновлення для Скорпіонів

Тиждень із 20 по 26 жовтня 2025 року принесе глибокі усвідомлення, завершення старих процесів і поступове входження в оновлену енергію. Карти Таро підказують: найголовніше — діяти чесно із собою.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей період — місток між старим і новим. Те, що не працює, поступово відходить, відкриваючи місце для внутрішніх змін і нових можливостей. Карти Таро на тиждень 20–26 жовтня наголошують: не поспішайте, дозвольте подіям визріти та слухайте свою інтуїцію. Рішення, прийняті цими днями, будуть довготривалими за ефектом.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Імператор
    Час навести лад у справах і взяти кермо у власні руки.
    Послання карти: діяти структурно і впевнено.

  • Телець — Вісімка Кубків
    Ви відходите від старого й рухаєтесь у бік нового досвіду.
    Послання карти: не тримайтеся за те, що вас більше не наповнює.

  • Близнюки — Паж Жезлів
    Нове натхнення, ідеї та творчі імпульси.
    Послання карти: сміливо починайте — час експериментів.

  • Рак — Двійка Кубків
    Гармонія в стосунках і глибше порозуміння.
    Послання карти: партнерство зараз — джерело сили.

  • Лев — Сонце
    Тиждень радості, тепла і самовираження.
    Послання карти: будьте собою — це приносить успіх.

  • Діва — Шістка Пентаклів
    Баланс у віддаванні та отриманні.
    Послання карти: дозвольте собі приймати, а не тільки давати.

  • Терези — Справедливість
    Час чесних рішень і відновлення внутрішньої рівноваги.
    Послання карти: дійте справедливо — результат буде на вашу користь.

  • Скорпіон — Смерть
    Сильна трансформація: завершення старого й місце для нового.
    Послання карти: довіртеся процесу — очищення веде до росту.

  • Стрілець — Колісниця
    Просування вперед, нові горизонти, рух і перемога.
    Послання карти: ваша сміливість — ключ до результату.

  • Козоріг — Дев’ятка Пентаклів
    Стабільність і задоволення від власних досягнень.
    Послання карти: зупиніться й відчуйте плоди своєї праці.

  • Водолій — Зірка
    Натхнення, надія і духовне відновлення.
    Послання карти: довіряйте майбутньому — воно працює на вас.

  • Риби — Ієрофант
    Внутрішнє зростання, мудрість, традиція, духовний пошук.
    Послання карти: прислухайтесь до глибинної істини в собі.

Тиждень 20–26 жовтня 2025 року — це час очищення, внутрішнього перезавантаження і глибших усвідомлень. Деякі знаки зроблять важливі кроки вперед, інші — завершать старі історії. Головне послання карт: перш за все — чесність із собою, решта підтягнеться.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
148
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie