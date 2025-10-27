ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
188
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп за картами Таро на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року: трансформація для Скорпіонів і нові горизонти для Овнів

Період із 27 жовтня по 2 листопада 2025 року обіцяє внутрішні переорієнтації, очищення від минулого та поступовий вихід на новий рівень. Карти Таро показують тиждень, коли важливо прислухатись до себе та не боятися змін.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей тиждень — межовий: старі історії остаточно завершуються, а новий цикл лише починає формуватися. Енергія стає точнішою, інтуїція — глибшою, а рішення — впевненішими. Для когось це буде час нового старту, для когось — перезавантаження та стабілізації. Головний ключ — чесність із собою та готовність рухатися далі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

  • Овен — Туз Жезлів
    Тиждень нових можливостей і перших кроків.
    Порада: дійте сміливо — Всесвіт дає “зелене світло”.

  • Телець — Десятка Пентаклів
    Фінансова стабільність та підтримка родини.
    Порада: використайте цей тиждень для укріплення фундаменту.

  • Близнята — Трійка Кубків
    Соціалізація, хороші новини та легкість.
    Порада: не ізолюйтесь — люди поруч зараз ресурс.

  • Рак — Шістка Мечів
    Відхід від напруги, поступове полегшення.
    Порада: відпускайте те, що тягне вниз.

  • Лев — Король Жезлів
    Час проявити лідерські якості й ініціативу.
    Порада: дійте з позиції впевненості, а не боротьби.

  • Діва — Смерть
    Глибока трансформація й завершення старого етапу.
    Порада: двері закриваються, щоб відкрити нові.

  • Терези — Двійка Кубків
    Гармонія, союз, підтримка у стосунках.
    Порада: говоріть із серця — це поглибить зв’язок.

  • Скорпіон — Вежа
    Сильне переосмислення, розрив із тим, що заважало.
    Порада: приймайте зміни — вони очищують шлях.

  • Стрілець — Колесо Фортуни
    Поворот подій у кращий бік.
    Порада: гнучкість дозволить вчасно зловити шанс.

  • Козоріг — Дев’ятка Жезлів
    Витривалість і завершення виснажливого циклу.
    Порада: не здавайтесь перед самим фінішем.

  • Водолій — Зірка
    Натхнення, духовне оновлення, внутрішній підйом.
    Порада: вірте в процес — він уже працює на вас.

  • Риби — Ієрофант
    Духовне зростання, мудрі рішення, вчительська енергія.
    Порада: опирайтесь на глибший сенс, а не на поверхню.

Тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року — це час переходу. Те, що більше не відповідає вашому зростанню, згортається, а новий простір лише починає розкриватися. Таро радить: будьте свідомими, готовими до оновлення і не бійтеся завершувати — саме в цьому криється сила.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що осінь дарує кохання: ці три знаки в жовтні 2025 року нарешті зустрінуть свою другу половинку.

Дні жовтня стануть для цих знаків зодіаку періодом натхнення, тепла й романтичних відкриттів. Головне — дозволити собі бути щирими та вчасно прийняти подарунки долі.

Дата публікації
Кількість переглядів
188
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie