Цей тиждень — межовий: старі історії остаточно завершуються, а новий цикл лише починає формуватися. Енергія стає точнішою, інтуїція — глибшою, а рішення — впевненішими. Для когось це буде час нового старту, для когось — перезавантаження та стабілізації. Головний ключ — чесність із собою та готовність рухатися далі.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Тиждень нових можливостей і перших кроків.

Порада: дійте сміливо — Всесвіт дає “зелене світло”.

Телець — Десятка Пентаклів

Фінансова стабільність та підтримка родини.

Порада: використайте цей тиждень для укріплення фундаменту.

Близнята — Трійка Кубків

Соціалізація, хороші новини та легкість.

Порада: не ізолюйтесь — люди поруч зараз ресурс.

Рак — Шістка Мечів

Відхід від напруги, поступове полегшення.

Порада: відпускайте те, що тягне вниз.

Лев — Король Жезлів

Час проявити лідерські якості й ініціативу.

Порада: дійте з позиції впевненості, а не боротьби.

Діва — Смерть

Глибока трансформація й завершення старого етапу.

Порада: двері закриваються, щоб відкрити нові.

Терези — Двійка Кубків

Гармонія, союз, підтримка у стосунках.

Порада: говоріть із серця — це поглибить зв’язок.

Скорпіон — Вежа

Сильне переосмислення, розрив із тим, що заважало.

Порада: приймайте зміни — вони очищують шлях.

Стрілець — Колесо Фортуни

Поворот подій у кращий бік.

Порада: гнучкість дозволить вчасно зловити шанс.

Козоріг — Дев’ятка Жезлів

Витривалість і завершення виснажливого циклу.

Порада: не здавайтесь перед самим фінішем.

Водолій — Зірка

Натхнення, духовне оновлення, внутрішній підйом.

Порада: вірте в процес — він уже працює на вас.

Риби — Ієрофант

Духовне зростання, мудрі рішення, вчительська енергія.

Порада: опирайтесь на глибший сенс, а не на поверхню.

Тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року — це час переходу. Те, що більше не відповідає вашому зростанню, згортається, а новий простір лише починає розкриватися. Таро радить: будьте свідомими, готовими до оновлення і не бійтеся завершувати — саме в цьому криється сила.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

