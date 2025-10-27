- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 188
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп за картами Таро на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року: трансформація для Скорпіонів і нові горизонти для Овнів
Період із 27 жовтня по 2 листопада 2025 року обіцяє внутрішні переорієнтації, очищення від минулого та поступовий вихід на новий рівень. Карти Таро показують тиждень, коли важливо прислухатись до себе та не боятися змін.
Цей тиждень — межовий: старі історії остаточно завершуються, а новий цикл лише починає формуватися. Енергія стає точнішою, інтуїція — глибшою, а рішення — впевненішими. Для когось це буде час нового старту, для когось — перезавантаження та стабілізації. Головний ключ — чесність із собою та готовність рухатися далі.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Жезлів
Тиждень нових можливостей і перших кроків.
Порада: дійте сміливо — Всесвіт дає “зелене світло”.
Телець — Десятка Пентаклів
Фінансова стабільність та підтримка родини.
Порада: використайте цей тиждень для укріплення фундаменту.
Близнята — Трійка Кубків
Соціалізація, хороші новини та легкість.
Порада: не ізолюйтесь — люди поруч зараз ресурс.
Рак — Шістка Мечів
Відхід від напруги, поступове полегшення.
Порада: відпускайте те, що тягне вниз.
Лев — Король Жезлів
Час проявити лідерські якості й ініціативу.
Порада: дійте з позиції впевненості, а не боротьби.
Діва — Смерть
Глибока трансформація й завершення старого етапу.
Порада: двері закриваються, щоб відкрити нові.
Терези — Двійка Кубків
Гармонія, союз, підтримка у стосунках.
Порада: говоріть із серця — це поглибить зв’язок.
Скорпіон — Вежа
Сильне переосмислення, розрив із тим, що заважало.
Порада: приймайте зміни — вони очищують шлях.
Стрілець — Колесо Фортуни
Поворот подій у кращий бік.
Порада: гнучкість дозволить вчасно зловити шанс.
Козоріг — Дев’ятка Жезлів
Витривалість і завершення виснажливого циклу.
Порада: не здавайтесь перед самим фінішем.
Водолій — Зірка
Натхнення, духовне оновлення, внутрішній підйом.
Порада: вірте в процес — він уже працює на вас.
Риби — Ієрофант
Духовне зростання, мудрі рішення, вчительська енергія.
Порада: опирайтесь на глибший сенс, а не на поверхню.
Тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року — це час переходу. Те, що більше не відповідає вашому зростанню, згортається, а новий простір лише починає розкриватися. Таро радить: будьте свідомими, готовими до оновлення і не бійтеся завершувати — саме в цьому криється сила.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
