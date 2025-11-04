Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Цей тиждень — період, коли інтуїція і дії мають іти поруч. У повітрі відчутна енергія перетворень: старе поступово відходить, звільняючи місце новим можливостям. Для багатьох знаків — це час важливих виборів, чесних розмов і перших кроків до нового етапу життя.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Колісниця

Тиждень активного руху вперед, рішучих дій і перемог.

Послання карти: ви керуєте подіями — головне, не втрачайте напрям.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність, впевненість і стабільність.

Послання карти: цінуйте те, що вже маєте — це ваша опора.

Близнята — Шістка Жезлів

Визнання, досягнення, перемога.

Послання карти: не применшуйте себе — ваш успіх заслужений.

Рак — Туз Кубків

Нова хвиля емоцій, тепла і натхнення.

Послання карти: відкрийтесь любові у будь-якій формі — вона зцілює.

Лев — Сонце

Радість, упевненість, гармонія.

Послання карти: світ на вашому боці — діліться енергією з іншими.

Діва — Королева Пентаклів

Піклування про себе, фінансова стабільність, комфорт.

Послання карти: заземліться — турбота про тіло й дім підсилює ясність.

Терези — Імператриця

Творчий підйом, нові ідеї, реалізація планів.

Послання карти: усе, що ви “посієте”, дасть плоди вже скоро.

Скорпіон — Смерть

Глибоке оновлення, перетворення, нове народження.

Послання карти: не бійтеся змін — це початок нового циклу.

Стрілець — Зірка

Віра, натхнення, відчуття внутрішнього світла.

Послання карти: не втрачайте оптимізму — ваше майбутнє світле.

Козоріг — Ієрофант

Мудрість, духовні уроки, порядок.

Послання карти: спирайтеся на досвід — він зараз ваш дороговказ.

Водолій — Паж Жезлів

Нові ідеї, імпульс до навчання, натхнення.

Послання карти: слухайте інтуїцію — вона підкаже, куди зробити перший крок.

Риби — Помірність

Гармонія, рівновага, м’яке зцілення.

Послання карти: дозвольте собі спокій — саме він приводить до гармонії.

Тиждень 3–9 листопада 2025 року — це час внутрішніх і зовнішніх зрушень. Під енергією супермісяця старі структури руйнуються, щоб народити нові можливості. Карти Таро радять: не чиніть опір процесам, приймайте зміни з відкритим серцем — вони ведуть до зростання.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, що здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує — місяць «кусючих» енергій.