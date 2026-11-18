Китайський гороскоп на 18 листопада / © AP

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У середу, 18 листопада 2026 року, для чотирьох знаків китайського зодіаку розпочнеться сприятливий період. Астрологи прогнозують їм фінансові можливості, кар’єрні досягнення та успіх, результати якого відчуватимуться ще довго.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайським календарем, 18 листопада вважається Днем отримання під впливом стихії Вогню та знака Мавпи. Цей час пов’язують із винагородою за докладені зусилля, новими перспективами та вдалими рішеннями.

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Мавпа

Представникам цього знака допитливість і винахідливість допоможуть досягти професійного успіху. 18 листопада вони зможуть знайти вихід зі складної ситуації, яка раніше здавалася нерозв’язною.

Нестандартний підхід до проблем приверне увагу оточення та принесе заслужене визнання. У перспективі це може позитивно вплинути на кар’єру й фінансову стабільність.

Щур

Для Щурів ключем до успіху стане вміння знаходити спільну мову з людьми. Завдяки гнучкому мисленню, уважності та здатності розуміти інших вони зможуть отримати цікаві пропозиції.

Особливо вдалими можуть виявитися розмови з друзями та колегами. Нові знайомства й корисні зв’язки відкриють можливості для участі в перспективних проєктах і довгострокової співпраці.

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Змія

Зміям 18 листопада варто прислухатися до власної інтуїції, особливо у фінансових питаннях. Вони можуть помітити, що певна ситуація потребує значно більше ресурсів, ніж приносить користі.

Порада друга або колеги допоможе краще оцінити обставини та ухвалити вигідне рішення. Швидка реакція й уважність до деталей дозволять уникнути зайвих витрат і покращити матеріальне становище.

Дракон

Драконам середа принесе шанс реалізувати задум, який раніше залишався лише ідеєю. Їхня рішучість, харизма та організаторські здібності допоможуть перетворити перспективну можливість на конкретний результат.

Важливу роль може відіграти спілкування з людиною, яка зацікавиться їхніми планами. Астрологи радять не зволікати з ініціативою, адже саме сміливий крок здатен закласти основу для тривалого успіху.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 18 листопада 2026 року — день, коли можна відчути потужний приплив енергії — його обов’язково треба спрямувати на добрі справи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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