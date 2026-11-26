Китайський гороскоп на 26 листопада / © pixabay.com

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Від 26 листопада для чотирьох представників китайського зодіаку розпочнеться період важливих змін. Одні зможуть зміцнити своє фінансове становище, інші — розкрити лідерські здібності та нарешті наважитися на рішення, які тривалий час відкладали.

Про це повідомило видання Your Tango.

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За китайським календарем, четвер мине під знаком Дерев’яного Дракона. В астрології Дракон символізує силу, а стихія Дерева — зростання та витривалість. Поєднання цих енергій сприятиме реалізації задумів і переходу від планування до рішучих дій.

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Дракон

Для Драконів 26 листопада стане днем, коли вони зможуть взяти ситуацію під власний контроль. Представники цього знака тривалий час спостерігали за рішеннями інших, хоча й мали власне бачення розвитку подій.

Тепер у них з’явиться нагода проявити ініціативу та продемонструвати лідерські якості. Приємною несподіванкою може стати підтримка навіть тих людей, які раніше не дослухалися до їхньої думки.

Щур

На Щурів чекає переосмислення фінансових звичок. Представники цього знака можуть усвідомити, що протягом року витрачали більше, ніж планували, і настав час змінити підхід до грошей.

Їм доведеться визначитися, що допоможе досягти фінансової незалежності: збільшення доходів чи скорочення витрат. Навіть незначні зміни, запроваджені цього дня, у довгостроковій перспективі можуть відкрити перед ними більше можливостей.

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Мавпа

Мавпи відчують, наскільки вагомою є їхня думка для оточення. Їхня спостережливість, проникливість і здатність передбачати розвиток ситуацій допоможуть зміцнити авторитет серед інших людей.

До представників цього знака дедалі частіше звертатимуться за порадами перед ухваленням важливих рішень. Це дозволить Мавпам краще усвідомити власні здібності та значення їхнього досвіду.

Півень

Для Півнів новий життєвий етап розпочнеться передусім із внутрішніх змін. Вони нарешті наважаться відкрито поговорити про ситуацію, яка тривалий час викликала невдоволення.

Замість того, щоб мовчки миритися з обставинами, представники цього знака почнуть відстоювати власні інтереси. Від 26 листопада вони будуть готові шукати рішення, які відповідають їхнім потребам, а не лише очікуванням оточення.

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Нагадаємо, астрологи попередили, що 26 листопада 2026 року — день, коли лінощі та апатія під впливом місячних енергій можуть здолати навіть найактивніших і найенергійніших людей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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