Хто насправді тримає ключ до закінчення війни в Україні: розклад на картах Таро

Професійна тарологиня, рунологиня Ірина Клевер відповіла, у кого ключ до завершення війни: у Росії, України, а можливо, в США чи Китаю?..

Про це йшлося в інтерв'ю Клевер на YouTube-каналі "Мій світ".

За її словами, Україна має дуже потужні важелі впливу. Українці впевнені в своїх силах, адже вони на своїй землі, яку потрібно звільнити.

Ба більше, великий вплив на перебіг війни, на думку Клевер, чинять Сполучені Штати.

Росія ж посідає третє місце за своїми можливостями. Задумане очільником Кремля Володимиром Путіним не збувається, витрачені на війну величезні ресурси не приносять бажаного результату.

Щодо Китаю, у нього, за прогнозом тарологині, "зв'язані руки", та все ж незначного впливу на повномасштабне вторгнення від нього можна очікувати.

"США прагнуть сприяти завершенню війни в Україні до проведення президентських виборів в Америці. Це у них крайній термін має бути до цієї дати", - каже тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше український ясновидець озвучив своє пророцтво щодо війни на березень 2023 року. За словами екстрасенса, у березні війна не закінчиться.

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