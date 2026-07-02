Як фази Місяця можуть впливати на життя: що про це говорять астрологи

Як фази Місяця можуть впливати на життя / © unsplash.com

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Астрологи переконані, що кожна фаза Місяця має власну енергетику і може впливати на настрій, рішення та життєві події.

Водночас наукових доказів такого впливу немає, тому подібні прогнози варто сприймати як елемент астрологічної практики.

Молодик — час нових починань

Під час Молодика, коли Місяць майже не видно на небі, астрологи радять формулювати цілі, планувати майбутнє та починати нові проєкти. Цей період також вважається сприятливим для саморозвитку, медитації та переосмислення життєвих пріоритетів.

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Зростаючий Місяць — час діяти

Коли Місяць починає зростати, на думку астрологів, настає сприятливий момент для реалізації задуманого. Це період, коли варто робити перші кроки до своїх цілей і поступово нарощувати активність.

Перша чверть — перевірка на міцність

Фаза першої чверті символізує вибір і подолання труднощів. Саме в цей час можуть виникати перші перешкоди на шляху до задуманого, однак вони допомагають перевірити рішучість і готовність рухатися вперед.

Зростаючий опуклий Місяць — час удосконалення

Перед Повнею астрологи радять переглянути свої плани, виправити помилки та скоригувати напрямок. Це гарний період для аналізу й доопрацювання вже розпочатих справ.

Повня — кульмінація місячного циклу

Повня традиційно вважається найемоційнішою фазою. Астрологи пов’язують її з посиленням інтуїції, творчого натхнення та емоційної чутливості. Також цей час називають періодом завершення важливих процесів і отримання результатів попередніх зусиль.

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Спадний Місяць — час підбиття підсумків

Після Повні починається період поступового згасання місячної активності. На думку астрологів, цей етап варто присвятити вдячності, передачі досвіду та завершенню справ.

Остання чверть — відпустити зайве

У цій фазі рекомендують позбавлятися того, що більше не приносить користі: старих звичок, незавершених справ або емоційного тягаря. Це допомагає підготуватися до нового циклу.

Старий Місяць — час відпочинку

Останні дні перед Молодиком астрологи радять присвятити відновленню сил, спокою та самоаналізу. Це вдалий момент, щоб підбити підсумки місячного циклу та налаштуватися на нові починання.

Як фази Місяця пов’язують зі знаками зодіаку

В астрології вважається, що різні знаки зодіаку по-різному реагують на місячні цикли:

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Вогняні знаки (Овен, Лев, Стрілець) під час Повні можуть відчувати приплив енергії, а Молодик допомагає їм визначитися з новими цілями.

Земні знаки (Телець, Діва, Козеріг) більше концентруються на фінансах, роботі та практичних питаннях.

Повітряні знаки (Близнюки, Терези, Водолій) можуть відчувати зміни у спілкуванні, навчанні та творчих ідеях.

Водні знаки (Рак, Скорпіон, Риби), за астрологічними уявленнями, найсильніше реагують на місячні фази через свою емоційність та інтуїцію.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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