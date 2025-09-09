Як потужний портал затемнень вплине на ваш знак Зодіаку цього тижня

21 вересня нас очікує сонячне затемнення / © ТСН.ua

Від 8 до 14 вересня 2025 року потужний портал затемнень впливатиме на кожен знак Зодіаку. Транзити цього тижня допоможуть нам відновитися та підготуватися до майбутнього сонячного затемнення.

На початку тижня Місяць у Овні пробудить нас від мрійливої енергії Риб і підштовхне до рішучих дій, йдеться на порталі Your Tango.

Від 10 вересня Місяць перейде у Тельця, де отримає підтримку від Сонця у Діві. Це поєднання допоможе нам розробити практичні плани на майбутнє. Коли Місяць увійде у Близнюки, вплив Урана принесе неочікувані сюрпризи. Цей період також буде сприятливим для нових ідей та творчості.

Фаза спадного Місяця цього тижня допоможе нам краще підготуватися до майбутнього.

Овен

Транзити цього тижня спонукатимуть вас сконцентруватися на думках про те, наскільки серйозно ви ставитеся до своїх ідей і нових цілей. Також можливий початок нового творчого шляху. Енергія тижня може бути пов’язана з братами, сестрами чи іншими родичами. Новини або повідомлення від них відлунюють цю енергію, і ви можете відчути натхнення звернутися до членів родини та запропонувати допомогу у вирішенні будь-яких питань.

Телець

У цей сезон Діви, Тельцям треба працювати, не покладаючи рук. Але вам це буде легко. Зосередьтеся на досягненні фінансового добробуту та стабільності цього тижня. Ви розвиваєте навички, необхідні для досягнення бажаного. Можливо, доведеться змінити свій розпорядок, аби зрозуміти, що саме підходить вам та допомагає зберігати мотивацію й залученість у процес. Після місячного затемнення у Рибах настане період переосмислення вашої системи цінностей.

Близнюки

Упродовж цього тижня, у фазу спадного Місяця, особлива увага буде зосереджена на розумінні людей навколо та їхнього впливу на ваше життя. Близнюки, вам потрібно відкласти своє Его вбік, бути готовими працювати з іншими та слухати їх. Лише тоді ви зможете досягти нових вершин, особливо у співпраці. Після місячного затемнення ви зрозумієте, що сильним лідерам потрібно більше довідатися про скромність і дипломатію, щоб досягти успіху у своїй галузі.

Рак

На цьому тижні, Раку, вам, можливо, варто задуматися над створенням більш продуманого та чіткого плану для реалізації своїх мрій. Після місячного затемнення у вас з’явиться впевненість та сміливість зосередитися на розвитку вже розпочатого за останні пів року. Ваше прагнення досягнень буде підсилене енергією Овна на початку тижня — ідеальне поєднання у цей цикл затемнень, що підкреслить ваш потенціал і жагу до успіху.

Лев

Ваші досягнення, Леве, стануть важливою темою цього тижня разом із вашим самовираженням. У цей період затемнень ви відзначите здобутки за останній рік. Однак варто засвоїти урок, як стати надихаючим другом та лідером. Будьте відкриті для компромісів та знаходьте час для вирішення будь-яких питань з оточенням. Ваше співчуття та готовність слухати вирізнятимуть вас серед інших.

Діва

Самопізнання та звільнення від внутрішньої критики — ключ до цього тижня для Діви. Меркурій у вашому знаку може збільшити занурення у власні думки, але транзити вказують на таланти, які допоможуть вам засяяти. Будьте готові презентувати свої таланти іншим і не бійтеся проявити свою творчість, адже сезон затемнень розкриє те, що, можливо, ви приховували. Готуйтеся опинитися у центрі уваги, адже ми наближаємось до наступного сонячного затемнення у вашому знаку.

Терези

Цього тижня, Терези, ви сповнені енергії та мотивації — Місяць в Овні підкреслює вашу незалежність і лідерський потенціал. Водночас пам’ятайте про нюанси спілкування, оскільки Марс у вашому знаку може зробити вас дратівливішими, ніж зазвичай. Проте, як тільки Місяць перейде у Близнюки, ви відчуєте легкість і підняття настрою завдяки флірту та пристрасній енергії.

Скорпіон

Для вас, Скорпіоне, цей тиждень — час навчитися ефективно працювати самостійно. Марс у Терезах може створювати складнощі, які проявляться у майбутніх місячних транзитах в Овні та Близнюках. Скористайтеся цим періодом для роздумів та застосуйте цю енергію у нових проєктах. Оскільки Меркурій перебуває у Діві, вас може охопити потужне натхнення для обдумування нових ідей і планів до наступного затемнення.

Стрілець

Після місячного затемнення у вас може з’явитися нова пристрасть до улюбленої справи або ви замислитеся над зміною кар’єри. Зараз — найкращий час переосмислити цілі, бо сезон Діви підкаже, як розвивати освіту, формувати практичні плани і знаходити натхнення у справжніх захопленнях, особливо коли мова йде про хобі чи професійну сферу.

Козоріг

Цього тижня транзити допоможуть вам навчитися бути уважнішими до партнерів і ставити на перше місце друзів і романтичні стосунки. З Місяцем у Тельці ви бачите, як кохання вплинуло на вас минулого року. Ви входите у нову фазу, стаючи зрілішим партнером і другом. Вплив затемнення показує, наскільки важливими є стосунки у вашому житті.

Водолій

Цього тижня, після місячного затемнення у Рибах, головна увага зосереджена на партнерських стосунках. Упродовж фази спадного Місяця ви навчитеся знаходити компроміси й зцілювати відносини у майбутньому. Енергія тижня також спонукає звернути увагу на вплив транзитів на академічну чи професійну сферу. Це період досягнення гармонії, адже ми всі готуємося до наступного молодика, що допоможе реалізувати ваші плани.

Риби

Для вас, Риби, цей тиждень присвячений глибшому пізнанню себе. У такий важливий період затемнень ви вчитеся наповнювати себе любов’ю і захищати власні кордони. Окрім того, ви вдосконалюєте навички взаємодії з іншими. Транзити тижня свідчать: ви можете підтримувати міцні й успішні стосунки з друзями та колегами, при цьому приділяючи першочергову увагу собі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, 7 вересня було місячне затемнення, а 21 вересня нас очікує сонячне затемнення.