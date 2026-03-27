Як продовжиться війна в Україні: дослідник містики попередив про загрозу числа 9

Український дослідник містики Ігор Мехеда впевнений, що Росія використовує кількість ракет та дронів, керуючись окультизмом. / © ТСН

Війну в Україні Росія веде, стабільно використовуючи зокрема окультизм, нумерологію та магію — про таку впевненість розповів в коментарі для ТСН.ua український знавець містичних вчень Ігор Мехеда.

За його словами, ця його впевненість грунтується на тому, що окупанти під час своєї атаці по Україні 24 березня знову використали таку кількість «Шахедів», яка в сумі вчергове дала дев’ятку.

«Це вже не поодинокий факт. Йдеться про десятки випадків під час повномасштабної війни, це вже не може бути випадковим збігом», — каже Мехеда.

Війна в Україні: Міноборони України повідомило про 999 «Шахедів»

Нагадаємо, за офіційними даними Міністерства оборони України, наші сили ППО 24 березня відбили наймасштабнішу денну повітряну атаку за весь час повномасштабної війни.

«999 «Шахедів» було запущено по Україні за 24 години», — офіційно повідомило Міністерство оборони на своїй сторінці у соцмережі. Більшість ворожих цілей була знищена.

Офіційне повідомлення Міністерства оборони України щодо кількості «Шахедів». Скріншот з офіційної сторінки Міноборони у соцмережі.

Удари по Україні: часто присутня дев’ятка

«Росіяни дійсно намагалися задіяти дев’ятку. Дев’ятка у всіх давніх релігіях світу — це число великої матері світів. Світи матеріальної природи діляться на три частини: небо, земля та підземний світ. Влада великої матері на кожному рівні — це 9,9,9. У сумі — 27. Це обрядове число, у сумі дає 9. Як і 36 — таку кількість ракет росіяни неодноразово запускали по Україні», — каже Мехеда.

Та продовжує: «Зверніть увагу, що у людей вагітність триває 9 місяців, у дзеркальному коридорі — 9 відображень, 9 днів — важлива поминальна дата. На індіанських пірамідах — 9 сходинок. Це число вважається жіночим. В нумерології число 9 означає досконалість, символізує владу над світом. Іншими словами, росіяни намагалися перенести поняття досконалості на свій удар. Таке саме робив і Третій Рейх. Іноді локально це йому допомагало, але в цілому — ні. Рейх зруйнувався. Так само це не допоможе і росіянам. Дев’ятка як число допомагає тільки сильним духом людям, а тим, хто використовує її для руйнування — вона не допоможе, а навпаки — зруйнує. В Росії запустяться процеси, які будуть руйнівними для неї».

До цього Мехеда додає, що чергове використання Росією такої кількості цілей, яка в нумерології вважається непростою, вкотре засвідчує, що ця країна використовує магію.

«Пам’ятаєте, як Путін запрошував до себе 9 лідерів дев’яти країн у Москву та подарував їм 9 перснів (у 2022 році, після того як розпочав повномасштабну війну проти України — Ред.)? Тобто Росія постійно використовує дев’ятку», — каже Мехеда.

Крім того, він зауважує: «Намагаються щось викликати за рахунок давніх різних повір’їв, подумали, що їхній удар 999 дронами буде успішним. Але такий інструмент може допомогти лише у добрих справах. В протилежному випадку ці сили повернуться проти Росії».

На переконання Мехеди, Путін або військове керівництво Росії консультуються у певних окультистів, але останні є вочевидь не дуже гарними знавцями магії.

«Якщо б консультували гарні окультисти, то тактика була б розумнішою і були б якісь успіхи. Якщо успіхів немає, то можна зробити висновок, що консультують люди, які намагаються опанувати знання, але про ці знання вони не мають повної уяви. Глибокого рівня немає», — робить власний висновок Мехеда.

Резюмуючи, він припускає, що Росія і далі буде здійснювати обстріли, керуючись певними поняттями нумерології.

«Будемо слідкувати і побачимо, що так само і є», — робить власний висновок Мехеда.

