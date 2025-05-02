Як пройде Трійця для України: тарологиня спрогнозувала, чи завершаться бойові дії до свята

Карти Таро / © pixabay.com

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Відома тарологиня та екстрасенска Ольга Стогнушенко поділилася своїм баченням того, як пройде Трійця для України цього року.

Про це вона розповіла на каналі ТАРОЛОГІУМ.

Аналізуючи карти Таро, зокрема «Помірність», «Шістку мечів» і «Десятку пентаклів», експертка прогнозує стабільний та спокійний період, який пройде у розмірковуваннях, планах і в родинному колі.

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Стогнушенко відповіла на важливе для багатьох українців запитання: чи настане мир до Трійці. Її прогноз виявився обнадійливим. Карта «Королева пентаклів», яка випала на запитання, символізує стабільність, спокій, захист і безпеку. Ба більше, на запитання, чи закінчаться бойові дії до Трійці, карти передбачають важливу заяву.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс назвав дату, коли в Україні завершиться війна.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.