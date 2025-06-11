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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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112
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Як Росія поплатиться за війну в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала передбаченням

Переможниця «Битви екстрасенсів» зробила передбачення про майбутнє Росії.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє Росії. Вона вважає, що країна-агресорка поплатиться за свої злочини.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова заявила, що 2030 року Росія отримає відплату за свої злочини.

«Договір з дияволом добігає до кінця. А це означає, що упиватися своєю безкарністю і своїм імперським спадком залишилось недовго. Максимально — до наступного нуля. Наступний нуль — це 2030 рік. Залишилось недовго. А це означає, що ми з вами за це вип’ємо», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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