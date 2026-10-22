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Як розшифрувати свою натальну карту: що означають планети, знаки зодіаку та 12 домів
Щоб скласти натальну карту, потрібні дата, час і місце народження.
Натальна карта в астрології — це схема розташування небесних тіл у момент народження людини. Її використовують, щоб інтерпретувати риси характеру, емоції, стосунки, кар’єрні схильності та можливі життєві виклики.
Щоб скласти натальну карту, потрібні такі дані:
дата народження;
якомога точніший час народження;
місце народження.
Навіть невелика похибка в часі може вплинути на визначення асцендента та розташування астрологічних домів.
Що означають планети в натальній карті
В астрології кожній планеті приписують певну сферу життя та особистості:
Сонце — індивідуальність, самоусвідомлення та життєві цілі.
Місяць — емоції, інстинкти й відчуття безпеки.
Меркурій — мислення, спілкування та навчання.
Венера — кохання, симпатії, цінності й естетичні вподобання.
Марс — енергія, амбіції, рішучість і спосіб діяти.
Юпітер — розвиток, можливості та розширення горизонтів.
Сатурн — відповідальність, обмеження й життєві уроки.
Уран — незалежність, оригінальність і прагнення до змін.
Нептун — уява, інтуїція та духовні пошуки.
Плутон — глибокі зміни й трансформація.
Вважається, що значення планети залежить також від знака зодіаку, в якому вона перебуває, та її взаємодії з іншими планетами.
Як знаки зодіаку впливають на трактування карти
У натальній карті кожна планета розташована в певному знаку зодіаку. В астрології знак описує, як саме проявляються якості, пов’язані з цією планетою.
Знаки поділяють на чотири стихії:
Вогонь: Овен, Лев, Стрілець — енергійність, ініціативність та ентузіазм.
Земля: Телець, Діва, Козоріг — практичність, стабільність і дисципліна.
Повітря: Близнюки, Терези, Водолій — інтелект, комунікабельність та незалежність мислення.
Вода: Рак, Скорпіон, Риби — емоційність, чутливість та інтуїція.
Однак для трактування натальної карти недостатньо знати лише свій сонячний знак. Астрологи також звертають увагу на знак Місяця й асцендент — знак зодіаку, який сходив над горизонтом у момент народження.
Що означають 12 домів натальної карти
Астрологічні доми відповідають за різні сфери життя. Їхнє розташування залежить, зокрема, від часу та місця народження.
1-й дім — особистість, зовнішнє враження та самовираження.
2-й дім — гроші, майно, цінності й самооцінка.
3-й дім — спілкування, навчання та близьке оточення.
4-й дім — дім, сім’я та особисте життя.
5-й дім — творчість, романтика й задоволення.
6-й дім — робота, повсякденні звички та здоров’я.
7-й дім — партнерство й близькі стосунки.
8-й дім — спільні ресурси, інтимність і трансформації.
9-й дім — подорожі, вища освіта та світогляд.
10-й дім — кар’єра, репутація й суспільне становище.
11-й дім — друзі, спільноти та майбутні прагнення.
12-й дім — підсвідомість, усамітнення й духовні пошуки.
Планети, які розташовані в певному домі, астрологи пов’язують із тим, як людина може проявляти себе у відповідній сфері.
Як планети взаємодіють між собою
Під час аналізу натальної карти враховують не лише положення окремих планет, а й кути між ними — аспекти.
Основні аспекти в астрології:
З’єднання (0°) — поєднання впливів планет.
Секстиль (60°) — можливості для розвитку та співпраці.
Квадратура (90°) — напруження й потенційні труднощі.
Трин (120°) — гармонійна взаємодія та природні здібності.
Опозиція (180°) — протилежні тенденції, які потребують балансу.
Також астрологи аналізують складні конфігурації аспектів, зокрема великий трин, тау-квадрат і великий хрест.
Яких помилок припускаються новачки
Початківці часто зосереджуються лише на сонячному знаку, хоча натальна карта охоплює значно більше астрологічних показників. Ще одна поширена помилка — використовувати неточний час народження, через що можуть змінитися асцендент і розташування домів.
Не варто й трактувати кожен напружений аспект як винятково негативний: в астрології його також пов’язують із внутрішніми суперечностями та можливістю розвитку.
Щоб поступово розібратися в натальній карті, рекомендують почати із Сонця, Місяця й асцендента, а потім переходити до планет, домів та аспектів.
Нагадаємо, що астрологія не є науково підтвердженим методом визначення характеру або прогнозування майбутнього. Натальну карту можна розглядати як частину астрологічної традиції, але її трактування не слід сприймати як встановлений факт.