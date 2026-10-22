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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
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61
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3 хв

Як розшифрувати свою натальну карту: що означають планети, знаки зодіаку та 12 домів

Щоб скласти натальну карту, потрібні дата, час і місце народження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Як розшифрувати свою натальну карту: що означають планети, знаки зодіаку та 12 домів

Астрологія / © Фото з відкритих джерел

Натальна карта в астрології — це схема розташування небесних тіл у момент народження людини. Її використовують, щоб інтерпретувати риси характеру, емоції, стосунки, кар’єрні схильності та можливі життєві виклики.

Щоб скласти натальну карту, потрібні такі дані:

  • дата народження;

  • якомога точніший час народження;

  • місце народження.

Навіть невелика похибка в часі може вплинути на визначення асцендента та розташування астрологічних домів.

Що означають планети в натальній карті

В астрології кожній планеті приписують певну сферу життя та особистості:

  1. Сонце — індивідуальність, самоусвідомлення та життєві цілі.

  2. Місяць — емоції, інстинкти й відчуття безпеки.

  3. Меркурій — мислення, спілкування та навчання.

  4. Венера — кохання, симпатії, цінності й естетичні вподобання.

  5. Марс — енергія, амбіції, рішучість і спосіб діяти.

  6. Юпітер — розвиток, можливості та розширення горизонтів.

  7. Сатурн — відповідальність, обмеження й життєві уроки.

  8. Уран — незалежність, оригінальність і прагнення до змін.

  9. Нептун — уява, інтуїція та духовні пошуки.

  10. Плутон — глибокі зміни й трансформація.

Вважається, що значення планети залежить також від знака зодіаку, в якому вона перебуває, та її взаємодії з іншими планетами.

Як знаки зодіаку впливають на трактування карти

У натальній карті кожна планета розташована в певному знаку зодіаку. В астрології знак описує, як саме проявляються якості, пов’язані з цією планетою.

Знаки поділяють на чотири стихії:

  • Вогонь: Овен, Лев, Стрілець — енергійність, ініціативність та ентузіазм.

  • Земля: Телець, Діва, Козоріг — практичність, стабільність і дисципліна.

  • Повітря: Близнюки, Терези, Водолій — інтелект, комунікабельність та незалежність мислення.

  • Вода: Рак, Скорпіон, Риби — емоційність, чутливість та інтуїція.

Однак для трактування натальної карти недостатньо знати лише свій сонячний знак. Астрологи також звертають увагу на знак Місяця й асцендент — знак зодіаку, який сходив над горизонтом у момент народження.

Що означають 12 домів натальної карти

Астрологічні доми відповідають за різні сфери життя. Їхнє розташування залежить, зокрема, від часу та місця народження.

  • 1-й дім — особистість, зовнішнє враження та самовираження.

  • 2-й дім — гроші, майно, цінності й самооцінка.

  • 3-й дім — спілкування, навчання та близьке оточення.

  • 4-й дім — дім, сім’я та особисте життя.

  • 5-й дім — творчість, романтика й задоволення.

  • 6-й дім — робота, повсякденні звички та здоров’я.

  • 7-й дім — партнерство й близькі стосунки.

  • 8-й дім — спільні ресурси, інтимність і трансформації.

  • 9-й дім — подорожі, вища освіта та світогляд.

  • 10-й дім — кар’єра, репутація й суспільне становище.

  • 11-й дім — друзі, спільноти та майбутні прагнення.

  • 12-й дім — підсвідомість, усамітнення й духовні пошуки.

Планети, які розташовані в певному домі, астрологи пов’язують із тим, як людина може проявляти себе у відповідній сфері.

Як планети взаємодіють між собою

Під час аналізу натальної карти враховують не лише положення окремих планет, а й кути між ними — аспекти.

Основні аспекти в астрології:

  • З’єднання (0°) — поєднання впливів планет.

  • Секстиль (60°) — можливості для розвитку та співпраці.

  • Квадратура (90°) — напруження й потенційні труднощі.

  • Трин (120°) — гармонійна взаємодія та природні здібності.

  • Опозиція (180°) — протилежні тенденції, які потребують балансу.

Також астрологи аналізують складні конфігурації аспектів, зокрема великий трин, тау-квадрат і великий хрест.

Яких помилок припускаються новачки

Початківці часто зосереджуються лише на сонячному знаку, хоча натальна карта охоплює значно більше астрологічних показників. Ще одна поширена помилка — використовувати неточний час народження, через що можуть змінитися асцендент і розташування домів.

Не варто й трактувати кожен напружений аспект як винятково негативний: в астрології його також пов’язують із внутрішніми суперечностями та можливістю розвитку.

Щоб поступово розібратися в натальній карті, рекомендують почати із Сонця, Місяця й асцендента, а потім переходити до планет, домів та аспектів.

Нагадаємо, що астрологія не є науково підтвердженим методом визначення характеру або прогнозування майбутнього. Натальну карту можна розглядати як частину астрологічної традиції, але її трактування не слід сприймати як встановлений факт.

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