Як закінчиться війна в Україні: цілитель розповів про загадкове пророцтво мольфара Нечая

Відомий мольфар Михайло Нечай передбачав війну Росії проти України. У цьому пророцтві йдеться про те, що попри трагедії, Україна відродиться.

Про це у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен» сказав народний цілитель, енерготерапевт Олексій Прудко.

За словами цілителя, у 2007 та 2009 роках мольфар Нечай передбачав напад Росії на Україну.

«На мій погляд, він бачив ті події, які відбуваються сьогодні. На щастя, сьогодні нема розпаду України на три частини. Є захоплена якась територія нашої країни. Тобто він бачив ці події і він попереджав, що буде напад на Україну. Але він казав, що це буде не постійно, що це певний час буде, потім Україна почне відроджуватися після війни. Україна об’єднається знову і буде дуже потужною духовною державою», — пояснив Олексій Прудко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

