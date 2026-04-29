Як закінчиться війна в Україні: цілитель розповів про загадкове пророцтво мольфара Нечая
Цілитель Олексій Прудко розповів про загадкове пророцтво мольфара Нечая про війну в Україні. Що він розповів?
Відомий мольфар Михайло Нечай передбачав війну Росії проти України. У цьому пророцтві йдеться про те, що попри трагедії, Україна відродиться.
Про це у коментарі ютуб-каналу «Астрофеномен» сказав народний цілитель, енерготерапевт Олексій Прудко.
За словами цілителя, у 2007 та 2009 роках мольфар Нечай передбачав напад Росії на Україну.
«На мій погляд, він бачив ті події, які відбуваються сьогодні. На щастя, сьогодні нема розпаду України на три частини. Є захоплена якась територія нашої країни. Тобто він бачив ці події і він попереджав, що буде напад на Україну. Але він казав, що це буде не постійно, що це певний час буде, потім Україна почне відроджуватися після війни. Україна об’єднається знову і буде дуже потужною духовною державою», — пояснив Олексій Прудко.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.