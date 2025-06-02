Як знайти любов, стабільність і внутрішню рівновагу: кельтський гороскоп дерев на літо 2025 року

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН.ua

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Згідно з кельтською традицією, кожна пора року має свою енергію, пов’язану з певними деревами. У літньому циклі особливу силу мають ті, що символізують зрілість, родючість, внутрішню мудрість і перехід від буйного росту до усвідомленого дозрівання. Система огаму — древнього кельтського алфавіту — передає через дерева глибокі сенси. Ось як енергія літа 2025 року може впливати на три важливі сфери життя — любов, фінанси та особистісне зростання.

У сучасному світі огам використовують у якості системи для ворожіння — кельтського гороскопа дерев.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

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Любов та стосунки – “Глід”

Глід вчить балансу між серцем і розумом. Він захищає, але не відгороджує. Це літо запрошує до чесної розмови з собою і партнером: що ми тримаємо з минулого, що заважає довіряти? Чи не розмиваються наші особисті межі? У стосунках варто знайти точку рівноваги між ніжністю й самоповагою. Саме ця внутрішня ясність принесе гармонію й глибину, відкриваючи серце до справжньої близькості.

Гроші та бізнес – “Дуб”

Дуб — втілення сили, стійкості й зрілості. У грошах і кар'єрі цього літа головне не поспіх, а надійність. Не варто шукати легких шляхів чи нових авантюр — краще укріпити те, що вже має коріння. Чітке планування, витримка й довіра до власного досвіду стануть головними союзниками. Дуб нагадує: справжній успіх зростає повільно, але надійно, якщо плекається з повагою до часу.

Особистий розвиток – “Верба”

Верба — дерево інтуїції та емоційної гнучкості. Вона вчить, що глибина приходить не через боротьбу, а через довіру до себе. Це літо — ідеальний час для внутрішньої тиші, самоспостереження, щоденникових практик або творчого усамітнення. Верба не боїться схилитися під вітром — і в цьому її сила. Саме через м’якість, прийняття та зв’язок з власною душею можливе справжнє оновлення.

Літо 2025 року в кельтському календарі дерев — це не час швидких перемог, а період внутрішнього визрівання. Глід вказує на потребу берегти серце, дуб закликає зміцнювати основи, а верба веде до глибшого розуміння себе. Ці дерева можуть стати нашими вчителями на шляху до зрілої любові, стабільного добробуту й гармонії з власною природою.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.