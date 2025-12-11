Як зупинити війну в Україні: екстрасенс назвав рішення

Дональд Трамп / © Associated Press

Екстрасенс, якого називають «українським Нострадамусом», Андрій Дуйко вважає, що президент США Дональд Трамп може зупинити війну в Україні, якщо особисто приїде до нашої країни.

Про це він сказав на ютуюб-каналі «Мій світ».

“Як зупинити війну? Зробити це дуже легко. Трамп приїжджає в Україну і тут знаходиться все, війна закінчується. Тому потрібно кожен раз завжди пропонувати і благати Трампа приїхати до України”, - сказав він.

Андрій Дуйко зазначив, що потрібно тиснути на самозакоханість Трампа, пообіцявши йому, що після деокупації Донецьк можна назвати на його честь. Таким чином екстрасенс вважає, що можна вплинути на американського лідера.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.