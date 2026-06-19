Яка порода цуценяти ідеально підходить вам за знаком зодіаку: гороскоп для любителів собак

Яке цуценя ідеально підходить вашому темпераменту за знаком зодіаку / © Associated Press

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Астрологи переконані, що зірки впливають не лише на наш характер, кар’єру чи кохання, але й на те, який чотирилапий друг стане для нас ідеальним компаньйоном. Вибір домашнього улюбленця — справа відповідальна, тож чому б не звернутися за порадою до космосу?

Популярне американське видання Parade підготувало поради, яке саме цуценя підходить вашому знаку зодіаку за темпераментом.

Овен: Лабрадор-ретривер

Овнам потрібне цуценя, яке зможе встигати за їхньою енергією. Як знак зодіаку, яким керує Марс, Овни відомі своєю нескінченною мотивацією та амбіціями. Висока енергія ідеально поєднується з лабрадором-ретривером. Це миле, кумедне цуценя завжди готове до нових пригод чи занять. Овни, вважайте себе щасливчиком, що поруч біля вас буде такий чудовий, активний компаньйон.

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© Associated Press

Телець: Ши-цу

Цуценята з високою енергією не пасують до способу життя Тельців. Фіксована земна енергія цього знаку зодіаку говорить про те, що Тельці віддають перевагу легкому життю, а не постійному перебуванню в русі. Байдикування вдома — їхнє улюблене заняття. Ши-цу — це виховане, спокійне цуценя ідеально вписується у спосіб життя Тельців. Його спокійна, тиха природа ідеально доповнює вашу особистість.

Близнюки: Австралійська вівчарка

Ідеальна порода цуценяти, створена для вас, стимулюватиме ваш розум. Близнюки, вами керує Меркурій, планета спілкування та мислення, тому вам потрібна розумна порода, така як австралійська вівчарка. Ці крихітні пухнасті клубочки мають великі ідеї та потужний голос. Ви будете в захваті від їхнього буйного характеру, оскільки цуценята австралійської вівчарки відомі своєю допитливістю та грайливістю. Ви можете бути впевнені, що ця порода цуценят триматиме вас у тонусі.

Рак: Бассет-хаунд

Рак, порода вашого цуценяти повинна чудово вписатися у вашу родину. Спочатку ви можете бажати собаку-охоронця, але найкраща порода — це бассет-хаунд. Ці милі, довговухі пухнасті малюки мають ідеальний темперамент. Цуценят бассет-хаунда люблять за спокій і ніжність. Вони привносять ніжність у життя та сім’ї своїх господарів. Ви миттєво відчуєте себе спокійно, коли пригорнетеся до свого ласкавого цуценяти бассет-хаунда.

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Лев: Золотистий ретривер

Пошук цуценяти, яке стане вашим найкращим другом, є для вас головним пріоритетом. Леви, ви щедрий і довірливий вогняний знак, який прагне близькості в усіх стосунках. Ваша ідеальна порода цуценяти повинна бути бездоганно відданою, тому вам підійде золотистий ретривер. Ця порода популярна не просто так. Цуценята золотистого ретривера відомі своїм екстравертним характером і прагненням догодити. Ви знайдете споріднену душу у своєму цуценяті золотистого ретривера.

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Діва: Пудель

Ідеальна порода цуценят справді існує, Діво. Тобі може бути важко в це повірити, але твоя енергія та особистість відповідають цуценятам пуделя. Неважливо, якого пуделя ви оберете: мініатюрного чи стандартного. Усі цуценята пуделя ідеально втілюють твою дотепність та інтелект. Як і ти, цуценят пуделів славлять за їхній неймовірний розум. Крім того, у них є кумедне почуття гумору, якому ти не зможеш встояти.

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Терези: Йоркширський тер’єр

Терези, ваша венеріанська енергія одразу ж притягнеться до наймиліших порід цуценят. Незважаючи на те, що ви полюбляєте чарівних цуценят, ви знаєте, що ваша ідеальна порода — спокійна, розумна та приємна. Йоркширські тер’єри — це саме те, що ви шукаєте. Йоркширські тер’єри поділяють вашу зухвалість та товариськість. Наявність поруч з вами зухвалого цуценяти йорка — це саме те, що вам потрібно.

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Скорпіон: Шіба-іну

Скорпіони, ви не боїтеся викликів. Співуправління амбітним Марсом і могутнім Плутоном означає, що вам потрібна смілива ​​порода цуценят. Незважаючи на те, що цуценята Шіба-іну такі маленькі та милі, вони все одно досить сильні. Цуценята Шіба-іну поділяють ваш рішучий дух і непохитну впевненість у собі. Вони сміливі цуценята, які ні перед чим не відступають. Хоча ви обоє можете бути впертими, ви не можете не пишатися сильною особистістю свого цуценяти.

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Стрілець: Австралійський пастуший собака

Ваша ідеальна порода цуценяти повинна відповідати вашому ентузіазму та сміливості. Немає нічого, чого ви не побачите, не зробите чи не спробуєте. На щастя, ви знайдете друга для пригод в австралійському пастушому собаці, також відомому як блакитний хілер (австралійський скотар). Ця конкретна порода цуценят насправді є родичем австралійського дінго, тому у них є дика сторона. Ви будете приємно здивовані тим, наскільки безстрашним є ваш цуценя блакитного хілера. Разом ви та ваш цуценя блакитного хілера будете готові на все.

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Козеріг: Боксер

Наявність цуценяти — це велике зобов’язання. Більшість знаків зодіаку не здатні на це завдання, але у вас є все необхідне, щоб дресирувати та любити цуценят боксера. Ваша конкретна порода цуценят відома своїм високим рівнем енергії. Цуценята боксера грайливі, тому їм потрібен господар, який готовий докласти зусиль. На щастя, у вас є терпіння, наполегливість та відданість, необхідні для формування життя цуценяти боксера.

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Водолій: Шар-Пей

Як дивакуватий знак Урана, Водолію потрібні більш унікальні породи. Хоча вибір не так великий, Водолій знайде собі компаньйона в цуценяті шар-пея. Водолії не тільки закохаються в їхні чарівні зморшки, але й полюблять їхній чарівний характер. Цуценята шар-пея поділяють незалежність, відданість та інтелект Водоліїв.

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Риби: Померанський шпіц

Товариське цуценя — це саме те, що вам потрібно, тому ви обрали жвавого померанського шпіца. Радісний характер цього пухнастого пухнастика скрасить ваші дні. Гра та обійми з вашим цуценям померанського шпіца завжди, безсумнівно, покращуватимуть ваш настрій. Цуценята померанського шпіца вимагають уваги, дії та захоплення. Ви відчуватимете більше бажання вийти з дому та отримати більше задоволення, коли будете ділити своє життя з цуценям померанського шпіца.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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