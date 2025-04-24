Які території не поверне Україна після закінчення війни: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Екстрасенска зробила передбачення про війну / © Getty Images

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє Криму. Вона вважає, що цю територію не контролюватимуть ні Росія, ні Україна.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що Україна може визнати Крим російським, якщо РФ поверне нам інші території.

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«Якщо ми визнаємо Крим російським — це рівноцінно самогубству. За яких умов ми можемо це зробити? Якщо нам пообіцяють ближчу територію, ніж Крим. Тобто нашу територію нам. Ми з вами дивилися уже. Крим не буде частиною Росії, але й частиною України — теж ні. Тобто це буде якийсь третій варіант», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».