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- Астрологія
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Які території не поверне Україна після закінчення війни: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила передбачення про майбутнє Криму. Вона вважає, що цю територію не контролюватимуть ні Росія, ні Україна.
Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.
Яна Пасинкова зазначила, що Україна може визнати Крим російським, якщо РФ поверне нам інші території.
«Якщо ми визнаємо Крим російським — це рівноцінно самогубству. За яких умов ми можемо це зробити? Якщо нам пообіцяють ближчу територію, ніж Крим. Тобто нашу територію нам. Ми з вами дивилися уже. Крим не буде частиною Росії, але й частиною України — теж ні. Тобто це буде якийсь третій варіант», — сказала переможниця «Битви екстрасенсів».