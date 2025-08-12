Які території поверне Україна: переможниця "Битви екстрасенсів" зробила передбачення

Війна в Україні / © ТСН

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова зробила нове передбачення про території, які Україна поверне під свій контроль.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова зазначила, що США та Росія все ж домовляться щодо війни в Україні, проте це триватиме недовго.

«Дві новини: одна гарна, друга не дуже. Вони домовляться „вбивчим“ чином. Цей договір триватиме недовго», — сказала вона.

Також тарологиня зробила передбачення стосовно Запорізького та Донецького напрямків.

«А доведеться їм покинути цю територію, бо ця територія належатиме не їм. Її охоронятимуть люди із третьої країни та буде оголошена „захищеною“.

Щодо Донецького напрямку — для росіян це величезний ресурс. Максимально беруть звідти всі можливі ресурси. Роблять все, щоб цей напрямок був під їхнім контролем, але також вони його втратять», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.