Які території України поверне Росія: екстрасенска ошелешила передбаченням про війну

Відьма зробила передбачення про війну в Україні / © ТСН

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Екстрасенска та відьма Тетяна Гай спрогнозувала повернення до України окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу “Астрофеномен«.

Відьма зазначила, що росіяни до кінця весни будуть змушені повернути дві окуповані області та Запорізьку АЕС.

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«Я бачу це вже до кінця весни. Ворог добровільно поверне нам ЗАЕС. Також це стосується Запорізької та Херсонської областей. Я бачу це до кінця весни. Це буде дуже різко. Є домовленості, про які ми не знаємо. Але все відкриється. Ми побачимо те, що відбувалось за кулісами на політичній арені», — сказала Тетяна Гай.