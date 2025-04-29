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- Астрологія
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Які території України поверне Росія: екстрасенска ошелешила передбаченням про війну
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.
Екстрасенска та відьма Тетяна Гай спрогнозувала повернення до України окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу “Астрофеномен«.
Відьма зазначила, що росіяни до кінця весни будуть змушені повернути дві окуповані області та Запорізьку АЕС.
«Я бачу це вже до кінця весни. Ворог добровільно поверне нам ЗАЕС. Також це стосується Запорізької та Херсонської областей. Я бачу це до кінця весни. Це буде дуже різко. Є домовленості, про які ми не знаємо. Але все відкриється. Ми побачимо те, що відбувалось за кулісами на політичній арені», — сказала Тетяна Гай.