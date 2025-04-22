Які території зможе повернути Україна: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"

Яна Пасинкова

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Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зазначила, що Україна зможе повернути дві з п’яти окупованих областей.

Про це вона сказала у коментарі на своєму ютуб-каналі.

“Як мінімум, дві з тих територій будуть належати нам. Можливо, це буде через треті руки. Тобто хтось скаже - ми беремо під контроль чи тут будуть миротворці, але це буде наше. Згодом після цієї типу “мирної угоди” через два роки, у нас буде можливість передомовитися та забрати ще своє. Так, нам скажуть - що все, ця територія для вас закінчена, але буде “але” - нам щось подарують”, - сказала вона.

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