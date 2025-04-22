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- Астрологія
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Які території зможе повернути Україна: передбачення переможниці "Битви екстрасенсів"
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Переможниця “Битви екстрасенсів”, тарологиня Яна Пасинкова зазначила, що Україна зможе повернути дві з п’яти окупованих областей.
Про це вона сказала у коментарі на своєму ютуб-каналі.
“Як мінімум, дві з тих територій будуть належати нам. Можливо, це буде через треті руки. Тобто хтось скаже - ми беремо під контроль чи тут будуть миротворці, але це буде наше. Згодом після цієї типу “мирної угоди” через два роки, у нас буде можливість передомовитися та забрати ще своє. Так, нам скажуть - що все, ця територія для вас закінчена, але буде “але” - нам щось подарують”, - сказала вона.