Які знаки найгостріше відчують ретроградний Меркурій 2026 року

Ретроградний Меркурій / © ТСН.ua

Ретроградний Меркурій традиційно пов’язують зі сферою спілкування, документів, фінансів, поїздок і техніки, тому найчутливішими вважаються знаки, для яких ці теми є ключовими.

2026 року Меркурій буде ретроградним у водних знаках, тож емоційний фон і внутрішні сумніви відіграватимуть не меншу роль, ніж зовнішні обставини.

Знаки, які можуть відчути ретроградний Меркурій найгостріше

Близнята

Для Близнят Меркурій є керівною планетою, тому будь-яка його ретроградність може проявлятися особливо відчутно.

Можливі:

непорозуміння у спілкуванні;

помилки в листуванні та документах;

затримки в поїздках і робочих домовленостях.

Астрологи радять Близнятам не поспішати з рішеннями й частіше перевіряти деталі.

Діва

Діви також перебувають під впливом Меркурія, тож у 2026 році ретроградні періоди можуть вибивати з ритму.

Особливо це стосується:

роботи;

фінансових питань;

планування.

Зайва педантичність у ці дати може зіграти проти Дів, тому важливо залишати простір для гнучкості.

Риби

Під час першого ретроградного Меркурія у 2026 році, який проходитиме в знаку Риб, саме вони можуть відчути найбільшу невизначеність.

Можливі:

сумніви у власних рішеннях;

плутанина в планах;

емоційна втома.

Рибам варто уникати різких змін і більше довіряти перевіреним людям.

Рак

Другий ретроградний період 2026 року проходитиме в Раку, тож теми дому, родини й безпеки можуть вийти на перший план.

Ймовірні:

складні розмови з близькими;

затримки у вирішенні побутових питань;

повернення старих сімейних тем.

Астрологи радять Ракам не загострювати конфлікти й не ухвалювати імпульсивних рішень.

Скорпіон

Під час осіннього ретроградного Меркурія у Скорпіоні загострюються питання контролю, довіри та прихованих мотивів.

Можливі:

напружені переговори;

непорозуміння у фінансових справах;

повернення людей або ситуацій із минулого.

Скорпіонам варто бути особливо уважними до слів — своїх і чужих.

Хто перенесе ці періоди спокійніше

Для знаків стихій Вогню та Повітря (Овен, Лев, Стрілець, Терези, Водолій) ретроградний Меркурій 2026 року може пройти менш драматично, якщо вони не ігноруватимуть дрібні деталі та не поспішатимуть із висновками.

2026 року ретроградний Меркурій найгостріше можуть відчути Близнята, Діви, Риби, Раки та Скорпіони, однак для всіх знаків ці періоди — радше час уважності, ніж серйозних втрат.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.