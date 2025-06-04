Якою буде помста РФ за Кримський міст і "Павутину": прогноз переможниці "Битви екстрасенсів"

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова спогнозувала, якою може бути помста Росії за удар по Кримському мосту та операцію «Павутина», внаслідок якої були уражені російські аеродроми.

Про це вона сказала на своєму youtube-каналі.

Пасинкова передбачає, що в небезпеці нібито діти і «велика фігура політична».

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«І в небезпеці сама стихія — або повітря, або вода. Що ми можемо зробити, що ми маємо зробити, щоб завадити планам ворога? Ми маємо точно знати, що інколи для того, щоб перемогти ворога, треба довести його до якоїсь точки невідворотної. Можливо, це буде пов’язане з багатьма жертвами, але по-іншому не можна. Я не знаю, що це саме за план у плані подробиць, але така, знаєте, ловля на живця відбувається. Живець — це ми з вами, якщо що. Якщо є інший план якийсь у вищих сил, наприклад, щоб вони всі згоріли сьогодні, нехай воно так і буде», — зазначає тарологиня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що американський пророк прогнозує цьогоріч велику війну у світі.