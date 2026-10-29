Яким знакам зодіаку найчастіше не щастить: хто потрапив до списку

Знаки зодіаку / © Фото з відкритих джерел

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Деякі знаки зодіаку в астрології вважають більш схильними до невдач, ніж інші. За однією з версій, причиною можуть бути надмірна емоційність, невпевненість у собі або схильність довго переживати через проблеми. До списку знаків, яким нібито частіше не щастить, увійшли Рак, Скорпіон, Діва та Козоріг.

Особливості характеру представників цих знаків можуть впливати на їхні рішення, ставлення до труднощів і готовність користуватися новими можливостями.

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Рак (21 червня-22 липня)

Раків вважають одним із найбільш емоційно вразливих знаків зодіаку. Вони гостро реагують на події навколо себе та можуть надто близько сприймати життєві труднощі.

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Згідно з астрологічними уявленнями, через підвищену чутливість Раки можуть частіше відчувати тривогу, сумніватися у власних силах і болісно переживати невдачі. У результаті навіть незначні проблеми іноді здаються їм серйознішими, ніж є насправді.

Скорпіон (23 жовтня-21 листопада)

Скорпіони відомі своєю пристрасністю, рішучістю та сильними емоціями. Однак, за астрологічними трактуваннями, саме ці риси можуть іноді заважати їм ухвалювати зважені рішення.

Представники знака можуть діяти імпульсивно, особливо коли ситуація зачіпає їхні почуття. Скорпіонам приписують схильність зосереджуватися на обставинах, які вони не здатні змінити. Через це вони можуть витрачати багато сил на безрезультатні спроби контролювати ситуацію.

Діва (23 серпня-22 вересня)

Дів зазвичай характеризують як уважних до деталей, практичних і вимогливих до себе людей. Водночас прагнення все передбачити та уникнути помилок може обертатися для них постійними переживаннями.

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За версією астрологів, представники цього знака схильні надмірно аналізувати ситуації, сумніватися у своїх рішеннях і боятися можливих невдач. Іноді це заважає їм діяти вчасно.

Перфекціонізм також може призводити до зволікання: Діви ризикують втратити перспективні можливості, поки намагаються довести все до ідеалу.

Козеріг (22 грудня-19 січня)

Козерогів часто описують як цілеспрямованих і відповідальних людей. Проте за астрологічними уявленнями, їхньою слабкою стороною може бути надмірна самокритичність.

Представники знака нерідко встановлюють для себе високі вимоги й болісно реагують на власні помилки. Невпевненість у результаті може змушувати їх відмовлятися від перспективних можливостей або надто довго зважувати рішення.

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Через це Козерогам радять не зосереджуватися виключно на недоліках, а також помічати власні досягнення та не боятися пробувати нове.

Чи можна змінити свою удачу

В астрологічних трактуваннях відчуття постійних невдач пов’язують не лише із зовнішніми обставинами, а й зі ставленням людини до життя. Якщо людина очікує негативного результату, вона може частіше сумніватися у своїх рішеннях, уникати ризиків і втрачати впевненість у власних силах.

Постійне занепокоєння через можливі невдачі також може ускладнювати спілкування з іншими людьми та досягнення професійних цілей.

Водночас навіть тим, хто вважає себе невдахою, не варто сприймати труднощі як неминучість. Робота над упевненістю в собі, готовність діяти та вміння робити висновки з помилок допомагають змінювати ставлення до складних ситуацій.

Увага! Астрологічні описи не визначають долю людини. Знак зодіаку не є науково обґрунтованим показником того, наскільки їй щаститиме в житті.

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