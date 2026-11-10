Якими будуть останні роки правління Трампа: провидець прогнозує "гніздо ос" та нові війни

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Втрата контролю над Конгресом перетворить залишок президентства лідера США Дональда Трампа на справжнє «розбурхане гніздо ос». За прогнозами так званого «провидця апокаліпсису» Крейга Гамільтона-Паркера, на тлі спроб усунення від влади Трамп спробує використати воєнні кризи на свою користь.

Про це пише Unilad.

Реклама

Республіканці зазнали поразки на проміжних виборах у США та позбулися контролю над Сенатом і Палатою представників. На цьому тлі виникають питання щодо того, як зміниться політична ситуація в країні після того, як у січні роботу розпочне новий Конгрес під контролем демократів. Гамільтон-Паркер поділився своїм прогнозом щодо подальшого розвитку подій.

Реклама

«Я відчуваю, що саме це буде далі. Для Трампа це буде схоже на розбурхане гніздо ос, коли його влада опиниться під загрозою», — сказав провидець.

За його словами, результати виборів можуть стати важливим переламним моментом не лише для США, а й для світу.

«Це досить важливий переламний момент для світу. […] Але що буде тепер? Чи стане Трамп президентом, який втратив вплив, чи він стане набагато небезпечнішим, ніж будь-коли раніше?» — зауважив Гамільтон-Паркер.

Чи загрожує Трампу імпічмент

Він вважає, що Трамп може продовжити використовувати президентські повноваження в умовах протистояння з демократами. Зокрема, екстрасенс припустив, що президент США «продовжить керувати за допомогою указів». Водночас проти Трампа, за прогнозом ясновидця, можуть зробити «кілька спроб» оголосити імпічмент.

Реклама

Попри це, Гамільтон-Паркер не очікує, що такі дії демократів призведуть до визнання Трампа винним або його усунення з посади.

«Вони не зможуть використати закон проти нього так, як, на мою думку, сподіваються», — додав він.

Трамп може скористатися новими війнами

Екстрасенс також висловився про можливі нові війни та припустив, що президент США може використати їх для розширення своїх повноважень.

«Попереду будуть нові проблеми, пов’язані з війною, які дадуть Трампу можливість дедалі більше розширювати свої виконавчі повноваження, так би мовити, оскільки ми перебуваємо у стані війни. Це не приведе до миру. Це призведе до нових воєн», — прогнозує Гамільтон-Паркер.

Реклама

За його словами, потенційні проблеми можуть виникнути не лише на Близькому Сході. Окремо він згадав ситуацію навколо Тайваню: «Я вже давно відчуваю, що проблеми, які виникнуть із Тайванем, зрештою вибухнуть».

«Об’єднання» Китаю, Росії та КНДР проти США

Також ясновидець прогнозує можливе «об’єднання» Китаю та Росії проти США. На його думку, до таких подій може бути причетна і Північна Корея.

Водночас подібні побоювання висловлював колишній радник Білого дому Роберт Пейп. Він спрогнозував розвиток подій упродовж наступних восьми тижнів після проміжних виборів у США.

«Найнебезпечніший час — це перехід влади, і ми вже бачили це 6 січня [2021 року]», — сказав Пейп у подкасті The Diary of a CEO.

Він також звернув увагу на ризик подальшої ескалації.

«Ми піднімаємося сходинками ескалації, ризик зростає, і ми ось-ось увійдемо у вісім найнебезпечніших тижнів від початку цієї війни. І вони можуть стати вісьмома найнебезпечнішими тижнями в нашому житті», — зазначив Пейп.

Нагадаємо, раніше Гамільтон-Паркер заявив, що після завершення політичної кар’єри Трамп стане релігійною фігурою та «рятівником людства». Також провидець вважає, що політик балотуватиметься на виборах 2028 року і переможе. Зауважимо, це суперечить 22-й поправці до Конституції США, яка забороняє обиратися на третій термін.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Новини партнерів