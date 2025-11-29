Який чоловік вам потрібен: психологиня дала точний опис партнера для всіх знаків зодіаку

Дл кожного знака зодіаку є свій ідеальний чоловік / © Pexels

Реклама

Вибір партнера — це завжди лотерея, але астрологія стверджує, що ключі до щасливих стосунків закладені в нашому характері. Те, що ідеально підходить пристрасній Левиці, може стати справжнім кошмаром для спокійної Діви. Психологиня та астрологиня Анастасія Бучковська розклала по поличках, які саме риси чоловіка необхідні представницям різних знаків зодіаку, щоб почуватися щасливими.

Про це вона розповіла у своєму Instagram-блозі.

Стихія Вогню: пристрасть і свобода

Жінки вогняних знаків — це енергія в чистому вигляді. Їм не підійдуть слабкі духом чоловіки, але й тирани не втримають їх поруч.

Реклама

Овен. Цій жінці потрібен той, хто не злякається її внутрішнього полум’я. Ідеальний партнер для Овна — сильний характером та рішучий. Це має бути чоловік, здатний дати їй свободу й підтримку одночасно.

Лев. Левиця завжди шукає того, хто бачить у ній королеву. Їй потрібен чоловік, щедрий серцем та впевнений у собі. Партнер, який вміє цінувати свою жінку й надихати її на нові звершення.

Стрілець. Головна цінність для неї — це рух. Їй підійде той, хто не обмежує її свободу. Легкий на підйом, сміливий та мудрий — він має стати надійним партнером у подорожах і в житті.

Стихія Землі: надійність і порядок

Земні знаки шукають фундамент. Їм не потрібні емоційні гойдалки, вони цінують вчинки, а не слова.

Телець. Жінки цього знаку прагнуть відчуття безпеки. Їм потрібен той, хто дарує стабільність. Надійний, послідовний та турботливий чоловік, з яким можна побудувати дім і знайти спокій.

Діва. Хаос — це головний ворог Діви. Її обранець — той, хто приносить порядок. Він має бути спокійним, відповідальним, дорослим та уважним до деталей.

Козеріг. Ця жінка грає в довгу. Їй потрібен партнер, який йде поруч усе життя, а не спринтер на коротку дистанцію. Відповідальний, амбітний, структурний, але при цьому здатний на глибокі почуття.

Стихія Повітря: інтелект і легкість

Для повітряних знаків кохання починається з цікавої розмови. Якщо з чоловіком нудно, стосунки приречені.

Близнюки. Їм життєво необхідний інтелектуальний спаринг-партнер. Це той, хто вміє тримати темп її думок. Легкий, гнучкий та цікавий — чоловік, з яким не буде нудно жодної хвилини.

Терези. Естети, які шукають гармонію. Їм потрібен той, хто вміє говорити, відчувати і чути. Гармонійний, елегантний, дипломатичний, з добрим смаком і, що найважливіше, з добрим серцем.

Водолій. Найбільш волелюбний знак. Її чоловік — той, хто не намагається її змінити чи переробити. Незвичайний, вільнодумний та емоційно зрілий — людина, яка розуміє її особистий космос.

Стихія Води: глибина і почуття

Жінки води живуть емоціями. Їм потрібен захисник, який зможе витримати шторм їхніх почуттів і не потонути.

Рак. Для неї важливий емоційний зв’язок. Їй потрібен той, хто обіймає душу, а не лише тіло. Теплий, вірний, м’який у спілкуванні, але сильний ізсередини.

Скорпіон. Жінка-загадка, яку не кожен розгадає. Їй потрібен той, хто витримає її глибину. Чесний, сильний та пристрасний — партнер, якому вона зможе довірити свою «тінь».

Риби. Мрійниці, які потребують захисту. Ідеальний чоловік для Риб — той, хто дає їй безпеку проживати свої почуття. Ніжний, уважний та інтуїтивний, але водночас міцний у реальності, щоб стати для неї опорою.

Нагадаємо, кажуть, що з милим рай і в курені, проте далеко не всі згодні на такі — спартанські — умови життя. Астрологиня назвала жінок зодіаку, для яких неважливе матеріальне становище коханого чоловіка.