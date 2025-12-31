Який ваш щасливий колір на 2026 рік: поради астрологів для кожного місяця народження

Астрологи визначили щасливі кольори для всіх місяців народження

Прийдешній 2026 рік буде сповнений космічних трансформацій. Щоб пройти цей період успішно, експерти радять використовувати «магію кольору«, підібрану індивідуально під ваш місяць народження.

Про це розповідає видання Parade.

Ось який колір стане вашим оберегом на весь 2026 рік:

Січень — Рожевий

Для народжених у першому місяці року 2026-й пройде під знаком кохання завдяки впливу Венери. Рожевий колір допоможе вам відкрити серце для романтики та почуватися впевненіше у стосунках.

Лютий — Жовтий

Вам доведеться багато комунікувати, особливо під час періодів ретроградного Меркурія. Жовтий колір допоможе чітко висловлювати думки та досягати успіху в соціальних справах.

Березень — Зелений

Колір росту та оновлення. Для березневих іменинників рік стане часом духовної еволюції та рішучих дій, які найкраще підтримає енергія зеленого.

Квітень — Червоний

Ваш рік буде сповнений пристрасті та мотивації. Червоний колір допоможе квітневим людям підтримувати внутрішній вогонь та реалізовувати найсміливіші бажання.

Травень — Фіолетовий (Violet)

Рік глибокого занурення в емоції. Фіолетовий допоможе вам почути власну інтуїцію та зрозуміти приховані почуття, що буде критично важливо у 2026 році.

Червень — Індиго

Вам знадобиться мудрість і захист Всесвіту. Глибокий синій колір (індиго) залучить удачу та допоможе отримати нові знання протягом року.

Липень — Білий

Для народжених у липні 2026-й — це рік чистого аркуша. Білий колір символізує готовність відпустити минуле і почати все спочатку з новими силами.

Серпень — Чорний

Не лякайтеся похмурості: для серпневих людей чорний стане потужним щитом. Він захистить від зовнішнього негативу та духовних проблем у рік сильних трансформацій.

Вересень — Помаранчевий

Рік може принести несподіванки. Помаранчевий колір допоможе народженим у вересні зберігати спокій, творчий настрій та оптимізм навіть у бурхливі моменти.

Жовтень — Сірий

У 2026 році вам доведеться відстоювати особисті кордони. Сірий колір нагадуватиме про необхідність зосередитися на собі та не витрачати енергію даремно.

Листопад — Світло-блакитний

Це рік ясності та примирення. Блакитний відтінок допоможе листопадовим іменинникам налагодити стосунки, вирішити старі конфлікти та спокійно висловлювати свої почуття.

Грудень — Маджента (Пурпуровий)

Рік обіцяє бути святковим та щедрим. Маджента допоможе народженим у грудні притягнути достаток, успіх і щастя, багаторазово посилюючи ваші таланти.

