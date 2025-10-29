Ясновидець шокував подією, яка станеться до кінця 2025 року

Ясновидець зробив передбачення про фронт / © Getty Images

Ясновидець Андрій Дуйко шокував передбаченням про події, які стануться до кінця 2025 року.

Про це він сказав на ютуб-каналі «Мій світ».

«Люди будуть стоячи зустрічати 2026 рік, бо буде дуже подобатись те, що зробила українська армія і те, що відбувається», — сказав він.

Андрій Дуйко наголосив, що 2026 рік стане роком відновлення для України.

«Це відновлення України і економічне, і духовне, і культурне. Бо до цього кінця року будуть зміни», — сказав екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.