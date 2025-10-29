ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Ясновидець шокував подією, яка станеться до кінця 2025 року

Ясновидець вважає, що до кінця 2025 року в Україні станеться

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ясновидець шокував подією, яка станеться до кінця 2025 року

Ясновидець зробив передбачення про фронт / © Getty Images

Ясновидець Андрій Дуйко шокував передбаченням про події, які стануться до кінця 2025 року.

Про це він сказав на ютуб-каналі «Мій світ».

«Люди будуть стоячи зустрічати 2026 рік, бо буде дуже подобатись те, що зробила українська армія і те, що відбувається», — сказав він.

Андрій Дуйко наголосив, що 2026 рік стане роком відновлення для України.

«Це відновлення України і економічне, і духовне, і культурне. Бо до цього кінця року будуть зміни», — сказав екстрасенс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
395
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie